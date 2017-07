В Бресте появится новый строительный гипермаркет

3,6 гектара на улице 28 Июля в Бресте отданы под строительный гипермаркет «Материк», пишет «Вечерний Брест».

«Материк» в Бресте — это третий гипермаркет ООО «Эрнис» в республике. Первый — вырос из сети магазинов отделочных материалов «Палас», получивших прописку в разных городах страны. На рынке строительных услуг компания работает с 1994 года. Просто однажды наступило время выходить на другие технологии продаж, и «Эрнис» решил, что может себе это позволить. На торговой карте страны «Материк» выступил под аббревиатурой DIY (Do It Yourself). Это английское название строительных магазинов с товарами для дома и ремонта. Дословный перевод — «сделай сам».

Брестский гипермаркет по большому счету повторит формат минского «Материка». Но, по словам специалистов ООО «Эрнис», магазин в Бресте будет более похож на вариант гипермаркета в Гродно. Однако гродненский «Материк» расположился на 10 тысячах квадратных метров, а гипермаркет в Бресте займет большую площадь. Здесь появится большой садовый центр, как и в Гродно. На стадии проектирования заложены арендные зоны, которые практически отсутствуют в столице. Предусмотрены несколько павильонов под сопутствующие товары. Здесь же будут развиты услуги: 3D-дизайн, оверловка, распил ДСП, доставка и другие.

С завершением строительства «Материка» ООО «Эрнис» намерено создать в Бресте более 250 рабочих мест. К лету следующего 2018 года на улице 28 Июля мы должны увидеть новый строительный гипермаркет.