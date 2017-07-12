ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте появится новый строительный гипермаркет

13.07.2017 07:53 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

3,6 гектара на улице 28 Июля в Бресте отданы под строительный гипермаркет «Материк», пишет «Вечерний Брест».

«Материк» в Бресте — это третий гипермаркет ООО «Эрнис» в республике. Первый — вырос из сети магазинов отделочных материалов «Палас», получивших прописку в разных городах страны. На рынке строительных услуг компания работает с 1994 года. Просто однажды наступило время выходить на другие технологии продаж, и «Эрнис» решил, что может себе это позволить. На торговой карте страны «Материк» выступил под аббревиатурой DIY (Do It Yourself). Это английское название строительных магазинов с товарами для дома и ремонта. Дословный перевод — «сделай сам».

Брестский гипермаркет по большому счету повторит формат минского «Материка». Но, по словам специалистов ООО «Эрнис», магазин в Бресте будет более похож на вариант гипермаркета в Гродно. Однако гродненский «Материк» расположился на 10 тысячах квадратных метров, а гипермаркет в Бресте займет большую площадь. Здесь появится большой садовый центр, как и в Гродно. На стадии проектирования заложены арендные зоны, которые практически отсутствуют в столице. Предусмотрены несколько павильонов под сопутствующие товары. Здесь же будут развиты услуги: 3D-дизайн, оверловка, распил ДСП, доставка и другие.

С завершением строительства «Материка» ООО «Эрнис» намерено создать в Бресте более 250 рабочих мест. К лету следующего 2018 года на улице 28 Июля мы должны увидеть новый строительный гипермаркет.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Магазин в Бресте будет более похож на вариант гипермаркета в Гродно.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Президент Молдовы: Нам нужна такие же экономика, порядок и жесткая вертикаль, как в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика