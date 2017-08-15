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В Беларуси сократят количество административных процедур, осуществляемых налоговой
15.08.2017 21:00 — Новости Экономики | БДГ
Совмин постановил сократить количество административных процедур, совершаемых налоговыми органами по заявлениям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как
Сообщается, что из единого перечня административных процедур, осуществляемых госорганами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, исключены: выдача справки, подтверждающей, что ИП не является плательщиком единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, выдача справки о расчетах с бюджетом, а также регистрация книги учета проверок. Отмена регистрации книги учета проверок также повлекла за собой изменение порядка реализации такой книги проверяемым субъектам: купить ее будет можно в РУП «Издательство «Белбланкавыд» и РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам». При этом информация о книгах учета проверок будет передаваться реализующими организациями в электронный банк данных бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции.
Также будет увеличен срок (с одного месяца до шести) для получения вновь созданными проверяемыми субъектами книги учета проверок, что будет способствовать упрощению условий начала и осуществления предпринимательской деятельности.
Кроме того, установлено, что книги учета проверок, зарегистрированные налоговыми органами до вступления в силу настоящего постановления, используются проверяемыми субъектами до полного заполнения всех страниц книги.
Республиканским органам госуправления, иным госорганизациям, подчиненным правительству, поручено привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением в трехмесячный срок после его официального опубликования.
Документ вступает в силу с 1 января 2018 года.
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Совмин постановил сократить количество административных процедур, совершаемых налоговыми органами по заявлениям юридических лиц и индивидуальных...
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