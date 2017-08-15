В Беларуси сократят количество административных процедур, осуществляемых налоговой

Совмин постановил сократить количество административных процедур, совершаемых налоговыми органами по заявлениям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщает пресс-служба правительства, согласно постановлению Совмина №605 от 11 августа, также будет упрощен порядок подтверждения субъектами хозяйствования сведений об отсутствии (наличии) задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин) при их обращении в государственные органы, организации для совершения юридически значимых действий.

Сообщается, что из единого перечня административных процедур, осуществляемых госорганами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, исключены: выдача справки, подтверждающей, что ИП не является плательщиком единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, выдача справки о расчетах с бюджетом, а также регистрация книги учета проверок. Отмена регистрации книги учета проверок также повлекла за собой изменение порядка реализации такой книги проверяемым субъектам: купить ее будет можно в РУП «Издательство «Белбланкавыд» и РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам». При этом информация о книгах учета проверок будет передаваться реализующими организациями в электронный банк данных бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции.

Также будет увеличен срок (с одного месяца до шести) для получения вновь созданными проверяемыми субъектами книги учета проверок, что будет способствовать упрощению условий начала и осуществления предпринимательской деятельности.

Кроме того, установлено, что книги учета проверок, зарегистрированные налоговыми органами до вступления в силу настоящего постановления, используются проверяемыми субъектами до полного заполнения всех страниц книги.

Республиканским органам госуправления, иным госорганизациям, подчиненным правительству, поручено привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением в трехмесячный срок после его официального опубликования.

Документ вступает в силу с 1 января 2018 года.