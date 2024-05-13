Зинаида Зубкова: Никогда не надо унывать

Вы знаете, во-первых, все девочки были очень красивы. Как наш педагог говорит: «Если что-то не сложится в актерстве, то хоть на красоту посмотрит зритель». А потом они были к нам внимательны. Очень много нам помогали. Но главное, мы видели их, как они работали. И никто не ушел. Кого взяли, те всю жизнь свою отдали этому театру.

Когда вы первый раз пришли в Купаловский театр, открыли дверь, увидели обстановку, вы тогда могли представить, что здесь проделаете такой долгий, профессиональный, жизненный свой марафон?

Конечно. Первый раз я пришла в театр на «День чудесных обманов», на верхний балкон, потому что все занято было. Но я так хохотала с Глебова, со Станюты, это была такая феерия смеха. Я думала упаду с этого перила туда вниз. Это было ощущение праздника.

А тогда Стефанию Станюту первый раз увидели на сцене?

Да. Она была чудо. Мы с ней очень дружили потом с возрастом. Человек праздник. Она никогда не была в плохом настроении. Есть у актрисы период, когда очень сложен переход от молодежи к среднему поколению или от среднего к старшему. Это очень сложно. Она скучала. И тогда она приносила торт, шампанское или бутылочку вина и говорила: «Девочки, у меня сегодня праздник». Мы начинали спрашивать: «Какой же праздник? Она говорила: «Я с вами встретилась». Вот этот характер всегда стоял перед нами. Никогда не надо унывать. Не надо себя делать старым. Живите вот этими моментами, особенно в театре. Это так быстро проходит. Как фейерверк, раз, и нет молодости.

Есть два человека, которые меня очень восхищают, как можно быть женщине красивой в возрасте. Стефания Станюта – это один из примеров.

Но здесь надо отдать должное. И Стефания Михайловна, и я, мы всю жизнь работаем над собой. То есть над чем? Движение – это жизнь. Всю жизнь Стефания Михайловна делала зарядку каждый день. И я тоже.

Еще я читала, что вы в 70 лет вертикальный шпагат делали.

Да. Вы свои мышцы все приводите сразу в движение, чтобы они не застывали. Потому что все очень быстро, вы не поработаете немножко, и потом не сможете встать ровненько, подтянуть подбородочек, плечики и выйти с шляпкой вот так на сцену.

Зинаида Петровна, вы родились недалеко от Ленинграда. Учились, жили в Латвии. Приехали работать в Беларусь. Почему Минск? Можно же было уехать в любой другой город.

Вы знаете, у меня стоят две немецкие печати. Одна, когда нас беженцы высылали из-под Ленинграда. У нас там дача была. И вторая, когда нас привезли в Латвию в Шталаг 340-й. Мама хотела после войны поехать в Ленинград, но с такими печатями нельзя было ехать ни в Москву, ни в Ленинград. Она мне сказала, чтобы не было никаких проблем – езжай в Минск, в Беларусь.