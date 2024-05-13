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Лукашенко: Госсимволы Беларуси вдохновлены идеями национального достоинства и подлинного народовластия
13.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси отмечают День государственного флага, герба и гимна. По всей стране проходят патриотические акции, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
«Они напоминают нам о том, что мы живем в самой лучшей стране. В первую очередь это память о наших предках, которые прожили не зря свои жизни, чтобы у нас было чистое светлое небо над головой. Это сохранение традиций, ценностей Беларуси», – говорят студенты.
Белорусский флаг побывал на Эвересте, в Антарктиде и на орбите.
Поздравил и Александр Лукашенко. Президент рассказал, что нынешний праздник для него наполнен особым символизмом. В середине мая 1995 года в суверенной Беларуси прошел первый референдум. Тогда народ проголосовал за государственные символы и определил свой путь развития.
В них и связь поколений, и традиции прошлого, подчеркнул президент. И призвал бережно хранить эти ценности.
Красный цвет на флаге символизирует силу, мужество и благородство. Зеленый – надежду, молодость, трудолюбие. А белый орнамент воплотил древнюю культуру народа и духовное богатство. Благополучие и достаток отражает государственный герб. На нем венок из золотых колосьев, льна и клевера, и земной шар – желание жить в мире и согласии. Об этом же гимн. Главную песню страны выбирал народ. Признаться в любви к флагу и гербу смог каждый желающий в социальных сетях. Фото и видео белорусы выкладывали под хештегом «Символы Беларуси – символы мира».
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Лукашенко: Госсимволы Беларуси вдохновлены идеями национального достоинства и подлинного народовластия
В Беларуси отмечают День государственного флага, герба и гимна. По всей стране проходят патриотические акции.
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