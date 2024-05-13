Лукашенко: Госсимволы Беларуси вдохновлены идеями национального достоинства и подлинного народовластия

«Они напоминают нам о том, что мы живем в самой лучшей стране. В первую очередь это память о наших предках, которые прожили не зря свои жизни, чтобы у нас было чистое светлое небо над головой. Это сохранение традиций, ценностей Беларуси», – говорят студенты.

Белорусский флаг побывал на Эвересте, в Антарктиде и на орбите. Марина Василевская – первая женщина-космонавт в истории независимой страны – доставила стяг на МКС . И теперь передала президенту.

«Наш государственный флаг облетел Землю, сделав 224 витка. И я с гордостью раскрыла его над территорией Республики Беларусь. Это были эмоции счастья и радости. И сегодня я хочу поздравить всех белорусов с национальным праздником», – рассказывает Марина Василевская.

Поздравил и Александр Лукашенко. Президент рассказал, что нынешний праздник для него наполнен особым символизмом. В середине мая 1995 года в суверенной Беларуси прошел первый референдум. Тогда народ проголосовал за государственные символы и определил свой путь развития.

«Это сильная президентская власть, стратегический союз с Россией, равный государственный статус белорусского и русского языков. Не поддавшись на угрозы современных коллаборантов, а точнее сказать предателей от политики, сохранив верность себе, своим принципам и идеалам, своей истории, мы вместе отстояли наши истинные государственные символы», – заявил Александр Лукашенко.

В них и связь поколений, и традиции прошлого, подчеркнул президент. И призвал бережно хранить эти ценности.

«Сегодня символика не только объединяет, но и выступает источником уверенности и внутренней силы. Наши герб, флаг и гимн, как и вся политика, вдохновлены идеями национального достоинства и подлинного народовластия. Люди гордятся тем, что они настоящие белорусы. Это и есть народное единство. Единство, которое мы обязаны сохранить, чтобы сберечь свою страну. Потому что время выбрало нас!», – добавил президент республики.

Красный цвет на флаге символизирует силу, мужество и благородство. Зеленый – надежду, молодость, трудолюбие. А белый орнамент воплотил древнюю культуру народа и духовное богатство. Благополучие и достаток отражает государственный герб. На нем венок из золотых колосьев, льна и клевера, и земной шар – желание жить в мире и согласии. Об этом же гимн. Главную песню страны выбирал народ. Признаться в любви к флагу и гербу смог каждый желающий в социальных сетях. Фото и видео белорусы выкладывали под хештегом «Символы Беларуси – символы мира».