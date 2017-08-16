Россельхознадзору не понравилась сгущенка из Рогачева – опять санкции

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Россельхознадзор ввел ограничительные новые меры на поставки продукции в Россию в отношении четырех белорусских производителей продуктов питания, сообщило российское ведомство в четверг.



© Pixabay Россельхознадзор запретил поставки белорусского мороженого

"С 18 августа вводятся временные ограничения на поставки на территорию Российской Федерации продукции, произведенной предприятиями Республики Беларусь", – говорится в сообщении Россельхознадзора.

Под санкции за повторное выявление остатков антибиотиков попали:

ОАО "Витконпродукт" (мясо птицы)

ОАО "Молочные горки" (молоко)

ОАО "Рогачевский МКК" (сгущенное молоко)

ОАО "Савушкин продукт" (молочная сыворотка)

Кроме того, в связи с выявлением нарушений Россельхознадзор с 17 августа ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции СП ООО "Бак", СОАО "Беловежские сыры", ОАО "Бобруйский мясокомбинат", ОАО "Здравушка-Милк" и ОАО "Минский молочный завод №1".