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Россельхознадзору не понравилась сгущенка из Рогачева – опять санкции

17.08.2017 16:30 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 авг – Sputnik. Россельхознадзор ввел ограничительные новые меры на поставки продукции в Россию в отношении четырех белорусских производителей продуктов питания, сообщило российское ведомство в четверг.

Россельхознадзору не понравилась сгущенка из Рогачева – опять санкции
© Pixabay
Россельхознадзор запретил поставки белорусского мороженого

"С 18 августа вводятся временные ограничения на поставки на территорию Российской Федерации продукции, произведенной предприятиями Республики Беларусь", – говорится в сообщении Россельхознадзора.

Под санкции за повторное выявление остатков антибиотиков попали: 

  • ОАО "Витконпродукт" (мясо птицы)
  • ОАО "Молочные горки" (молоко)
  • ОАО "Рогачевский МКК" (сгущенное молоко)
  • ОАО "Савушкин продукт" (молочная сыворотка)

Кроме того, в связи с выявлением нарушений Россельхознадзор с 17 августа ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции СП ООО "Бак", СОАО "Беловежские сыры", ОАО "Бобруйский мясокомбинат", ОАО "Здравушка-Милк" и ОАО "Минский молочный завод №1".

 
Теги: Минск
 
 
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Еще пять белорусских предприятий с четверга попали под усиленный лабораторный контроль.

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