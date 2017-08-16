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Россельхознадзору не понравилась сгущенка из Рогачева – опять санкции
17.08.2017 16:30 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг – Sputnik. Россельхознадзор ввел ограничительные новые меры на поставки продукции в Россию в отношении четырех белорусских производителей продуктов питания, сообщило российское ведомство в четверг.
"С 18 августа вводятся временные ограничения на поставки на территорию Российской Федерации продукции, произведенной предприятиями Республики Беларусь", – говорится в сообщении Россельхознадзора.
Под санкции за повторное выявление остатков антибиотиков попали:
Кроме того, в связи с выявлением нарушений Россельхознадзор с 17 августа ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции СП ООО "Бак", СОАО "Беловежские сыры", ОАО "Бобруйский мясокомбинат", ОАО "Здравушка-Милк" и ОАО "Минский молочный завод №1".
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Еще пять белорусских предприятий с четверга попали под усиленный лабораторный контроль.
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