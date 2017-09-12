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В Бресте руководитель филиала госпредприятия за два года хищений нанес ущерба на 100 тыс долларов

12.09.2017 06:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Руководитель филиала одной из государственных строительных организаций Бреста обвиняется в хищении и злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили TUT.BY в управлении Следственного комитета по Брестской области.

Руководитель госпредприятия вступил в сговор с директором частного коммерческого предприятия, которому также предъявлено обвинение в хищении. По версии следствия на протяжении 2014−2015 годов они составляли товарно-транспортные накладные, в которых содержались ложные сведения. По бумагам частная фирма поставляла филиалу госпредприятия различные строительные материалы, но по факту их не было. После соответствующих указаний обвиняемого, несуществующие стройматериалы списывались, как израсходованные при производстве строительно-монтажных работ на объектах филиала. Одним из них являлось здание театра кукол по улице Ленина в Бресте, сроки сдачи которого неоднократно переносились из-за недостаточного финансирования.

Затем в адрес частной фирмы, которую возглавлял второй обвиняемый, производилась оплата за стройматериалы, которые фактически так и не были доставлены.

Кроме того руководитель филиала незаконно привлекал подчиненных работников для строительства дома, который по документам был оформлен на его сына.

«Привлекаемые руководителем в личных целях работники по документам числились, как работающие на объектах филиала, за что получали в организации зарплату. Необоснованная выплата зарплаты производилась на протяжении более чем двух лет четверым работникам филиала», — сообщили в УСК.

Своими действиями руководитель причинил материального ущерба на 196 500 рублей, который он в ходе следствия возместил в полном объеме.

Уголовное дело вскоре будет передано в суд.

 
Теги: Брест
 
 
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Дело еще не отправлено в суд, а обвиняемый уже полностью возместил причиненный ущерб.

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