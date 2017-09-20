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В коррупции обвиняются руководители крупных предприятий

21.09.2017 14:28 — Новости Экономики | БДГ  
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Прокуратура возбудила уголовные дела в отношении одного из региональных начальников ОАО “Фандок”, замгендиректора ОАО “Гомельстекло” и директора ОАО “Молочные горки”. Их обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры Беларуси, прокуратурой Стародорожского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 Уголовного кодекса  (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) в отношении начальника Стародорожского лесопункта ОАО «Фандок», подозреваемого в хищении 7 160 л дизельного топлива и 2 436 л бензина общей стоимостью 11 481 рубль, их последующем списании как израсходованных на работы в мастерских. 

Прокуратурой Гомельской области в начале августа возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий) в отношении заместителя гендиректора ОАО «Гомельстекло» по коммерческим вопросам и логистике, подозреваемого в причинении предприятию ущерба в особо крупном размере – на общую сумму 205 537,9 тыс. российских рублей. 

Прокуратурой Мозырского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебными полномочиями) в отношении директора РДУП по строительству и эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных систем «Мозырская передвижная механизированная колонна 27», действия которого привели к  причинению ущерб государственному предприятию в особо крупном размере – на общую сумму 38 819 рублей. 

Прокуратурой Могилевской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 УК (превышение власти или служебных полномочий) в отношении директора ОАО «Молочные горки», подозреваемого в причинении возглавляемому им предприятию ущерба на общую сумму 265 972 рубля. 

Материалы уголовных дел переданы в Следственный комитет Республики Беларусь для осуществления предварительного расследования”, - сообщает прокуратура.

 
 
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Прокуратура возбудила уголовные дела в отношении одного из региональных начальников ОАО “Фандок”, замгендиректора ОАО “Гомельстекло” и директора ОАО...

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