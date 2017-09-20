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В коррупции обвиняются руководители крупных предприятий
21.09.2017 14:28 — Новости Экономики | БДГ
Прокуратура возбудила уголовные дела в отношении одного из региональных начальников ОАО “Фандок”, замгендиректора ОАО “Гомельстекло” и директора ОАО “Молочные горки”. Их обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями.
Как сообщается на
Прокуратурой Гомельской области в начале августа возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий) в отношении заместителя гендиректора ОАО «Гомельстекло» по коммерческим вопросам и логистике, подозреваемого в причинении предприятию ущерба в особо крупном размере – на общую сумму 205 537,9 тыс. российских рублей.
Прокуратурой Мозырского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебными полномочиями) в отношении директора РДУП по строительству и эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных систем «Мозырская передвижная механизированная колонна 27», действия которого привели к причинению ущерб государственному предприятию в особо крупном размере – на общую сумму 38 819 рублей.
Прокуратурой Могилевской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 УК (превышение власти или служебных полномочий) в отношении директора ОАО «Молочные горки», подозреваемого в причинении возглавляемому им предприятию ущерба на общую сумму 265 972 рубля.
“Материалы уголовных дел переданы в Следственный комитет Республики Беларусь для осуществления предварительного расследования”, - сообщает прокуратура.
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Прокуратура возбудила уголовные дела в отношении одного из региональных начальников ОАО “Фандок”, замгендиректора ОАО “Гомельстекло” и директора ОАО...
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