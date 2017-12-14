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Прирост ВВП Беларуси составил 2,2%

15.12.2017 09:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 дек — Sputnik. Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь-ноябрь увеличился на 2,2% к аналогичному периоду прошлого года, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Темпы роста ВВП Беларуси остаются положительными: в январе-октябре значение равнялось 1,7%, в январе-октябре — 2%. Еще выше показатель по итогам предварительной оценки января-ноября этого года.

Прирост ВВП Беларуси составил 2,2%
© Sputnik / Виктор Толочко
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Так, объем республиканского ВВП в текущих ценах за 11 месяцев года составили 96,1 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ВВП увеличился на 2,2% — это рекордное за последние годы значение.

По росту ВВП лидирует Минская область (5,3%), следом идут Брестская (3,4%) и Гомельская (2,9%) области. Увеличили показатель впервые с начала года Могилевская и Витебская области.

Индекс потребительских цен на ноябрь к декабрю составил также рекордное значение — всего 4,4%. Поднялись, помимо прочего, товарооборот и внешняя торговля, в том числе и белорусский экспорт.

 
Теги: Минск
 
 
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Экономика Беларуси достигла максимальных за несколько лет значений темпов роста.

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