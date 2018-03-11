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Кандидат в президенты РФ Грудинин: C президентом Беларуси мы всегда найдем общий язык

12.03.2018 06:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Кандидат в президенты России Павел Грудинин заявил, что в случае своего избрания главой государства не допустил бы торговых войн с Беларусью. Об этом он заявил в прозвучало в интервью телеканалу ОНТ.


Павел Грудинин. Фото: Reuters

«Я думаю, что прекратятся торговые войны», — ответил Грудинин ответил на вопрос, какими были бы отношения Минска и Москвы, если бы он стал президентом России. Он также подчеркнул, что Россия и Беларусь «являются братскими странами и очень сильно связаны».

«Думаю, с президентом Беларуси мы всегда найдем общий язык», — сказал Грудинин, отметив, что на ряд социально-экономических вопросов у него общие взгляды с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Он также прокомментировал планы Россельхознадзора ввести ограничения на ввоз белорусской молочной продукции.

«У нас есть общий враг — это фальсификация продукции, это выдача продукта из пальмового масла как молочный продукт. Это общий враг и у белорусских молочных производителей, и у российских производителей. А у нас произошла подмена понятий: мы пытаемся бороться с молоком, молочной продукцией… Я убежден, что белорусская молочная продукция не хуже, чем российская», — сказал Грудинин.

На пост президента России, выборы которого состоятся 18 марта, претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

По данным ВЦИОМ, рейтинг Павла Грудинина составляет 7,1%, по данным ФОМ — 6,5%.

 
Теги: Минск
 
 
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"Я думаю, что прекратятся торговые войны", - ответил Грудинин ответил на вопрос, какими были бы отношения Минска и Москвы, если бы он стал президентом России.

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