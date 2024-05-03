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Фермеры Беларуси засеяли половину площадей кукурузы

03.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кукурузу в Беларуси сажают по новым технологиям, и половина полей уже засеяна, передает корреспондент «МИР 24» Каролина Волкович.

Николай Курдун управляет трактором, не вращая руль, только следит за процессом. У него за плечами более 30 посевных кампаний. Но теперь работать стало легче. На трактор установили новую аппаратуру.

«Подруливающее устройство помогает. Мне не надо рулить, я просто сижу и наблюдаю за сеялкой трактора, и оно само управляет. А раньше надо было рулить и наблюдать за маркером, чтобы не сбиться со следа. Просто легче работать, не устаешь так», – рассказал механизатор.

Семена – отечественной селекции, адаптированы под белорусский климат. Урожайность высокая, но все зависит от способа посева. Если не ошибиться с ним, семена взойдут одновременно.

«Запускаем сеялку, сеялка у нас точного высева. За счет дисков семена притягиваются воздухом, и они точно высевают на положенном расстоянии. Важно сеять по ровной траектории, потому что после идет обработка химией, подкормка кукурузы и уборка кукурузы – все по ровной траектории», – объяснил механизатор Дмитрий Павловский.

В агрохозяйстве под Минском специалисты планируют засеять кукурузой 1500 гектаров. Этого хватает на год, чтобы прокормить птицу и крупный рогатый скот. Всего в хозяйстве пять тысяч голов. На излишках зарабатывают.

«В этом году сложились благоприятные условия. Ранняя весна, что позволило нам раньше обычного приступить к севу кукурузы. Прогрелась почва на глубину залегания семян, порядка 10 градусов по Цельсию, и мы на неделю раньше, по сравнению с прошлым годом, приступили к севу кукурузы», – рассказал заместитель директора агрохозяйства Андрей Илькевич.

Дальневосточный гектар в деле
Опыт производителя хлеба

Посевные площади для кукурузы по всей стране увеличили. Например, в Витебской области на треть. Президент потребовал подойти к этому вопросу по-хозяйски, осознанно. В некоторых северных районах республики засеивать большие участки этой культурой нерационально из-за погодных условий. К тому же в качестве кормовых культур используют альтернативу.

«Нас ученые предупреждают, что мы должны сеять бобовые. Поэтому кукурузой засеять, а потом кислым силосом кормить скотину – это тоже не дело. Нам надо больше сенажа. Надо очень аккуратно на будущий год все спланировать, чтобы к севооборотам мы не возвращались, надо на кормозаготовку обратить серьезное внимание. За это будет серьезный спрос», –отметил Александр Лукашенко.

Все полевые работы в Беларуси должны завершиться до 9 мая. Это поручение президента Александра Лукашенко. Тем более, что на помощь аграриям пришла хорошая погода.

Вслед за кукурузой фермеры Беларуси приступят к севу гречихи.



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Семена – отечественной селекции, адаптированы под белорусский климат.
 
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