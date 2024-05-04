Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО, передает телеканал «МИР 24».

«Ни одна цель мимо вас не прошла. Вся Беларусь, это видно в режиме реального времени, вами контролируется. А коль контролируется, вы обнаружили вовремя все цели. Вы с ними справились. Где надо – поразили, где надо – принудили к посадке и тому подобное. Вы видите все, что делается на сопределе, разведка работает хорошо, информация передается», – обратился Лукашенко в военнослужащим.