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Лукашенко посетил Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО
04.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил
Президенту доложили: на территории сопредельных европейских стран проходит шесть учений. Масштабно задействована авиация. Поэтому и появилась необходимость проверки дежурных сил. По предварительным итогам Министерства обороны, военнослужащие с задачами справляются.
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Президенту доложили, что на территории сопредельных европейских стран проходит шесть учений.
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