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Лукашенко посетил Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО

04.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко посетил Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО, передает телеканал «МИР 24».

«Ни одна цель мимо вас не прошла. Вся Беларусь, это видно в режиме реального времени, вами контролируется. А коль контролируется, вы обнаружили вовремя все цели. Вы с ними справились. Где надо – поразили, где надо – принудили к посадке и тому подобное. Вы видите все, что делается на сопределе, разведка работает хорошо, информация передается», – обратился Лукашенко в военнослужащим.

Президенту доложили: на территории сопредельных европейских стран проходит шесть учений. Масштабно задействована авиация. Поэтому и появилась необходимость проверки дежурных сил. По предварительным итогам Министерства обороны, военнослужащие с задачами справляются.



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Президенту доложили, что на территории сопредельных европейских стран проходит шесть учений.
 
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