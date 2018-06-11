Кобяков требует обеспечить выход на прогнозные параметры социально-экономического развития по итогам года

Андрей Кобяков

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. К концу года госорганы должны обеспечить выход на установленные параметры социально-экономического развития. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета Министров, во время которого обсуждались концептуальные основы прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2019 год и на период до 2021 года, а также направления бюджетно-финансовой и налоговой политики Беларуси на 2019 год и среднесрочной финансовой программы на 2019-2021 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во время подготовки концепции прогноза я поручал Минэкономики совместно с заинтересованными проанализировать ожидаемые итоги работы экономики в первом полугодии 2018 года и в целом за год. Соответствующие материалы были разосланы всем участникам к этому заседанию", - отметил премьер-министр.

Андрей Кобяков обратил внимание, что, по оценке Минэкономики, ожидается выполнение всех ключевых показателей эффективности работы правительства и Национального банка, установленных на январь-июнь 2018 года. "На что хочу обратить внимание. По ряду отраслей наблюдается относительное замедление", - сказал он. Так, темп роста промышленного производства по полугодию оценивается на уровне 107,8% к уровню аналогичного периода 2017 года (в январе-апреле 108,8%), розничного товарооборота - 108,8% (109,8%), оптового товарооборота - 106,8% (107,8%).

"Прошу министра экономики акцентированно доложить ожидаемые результаты работы экономики с предложениями, на что необходимо сделать упор госорганам, чтобы к концу года был обеспечен выход на установленные параметры развития", - резюмировал глава правительства.-0-