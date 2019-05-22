Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Открытие завода XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 16 мая 2019 года в городе Осиповичи, Республика Беларусь, прошла торжественная церемония запуска нового предприятия компании ТЕХНОНИКОЛЬ по производству...

16 мая 2019 года в городе Осиповичи, Республика Беларусь, прошла торжественная церемония запуска нового предприятия компании ТЕХНОНИКОЛЬ по производству экструзионного пенополистирола. Инвестиционная стоимость проекта составила 800 миллионов российских рублей. Это восьмое предприятие по выпуску XPS ТЕХНОНИКОЛЬ в мире и первое в Республике Беларусь. Заявленный годовой объем выпуска, 360 тысяч кубометров полимерной теплоизоляции, позволяет как комплектовать крупные строительные проекты, так и снабжать сети DIY. Годовой объем спроса на экструзионный пенополистирол в Республике Беларусь сегодня оценивается в 230 тысяч кубометров. Основная доля производимой продукции, около 60 процентов, будет поставляться на внутренний рынок. Белорусские потребители уже давно оценили высокое качество и надежность XPS ТЕХНОНИКОЛЬ, который ранее импортировался в республику с других предприятий компании.При этом 40 процентов продукции будет экспортироваться в страны Восточной Европы и Балтии, в Украину и Россию. Уже сегодня завод ТЕХНОНИКОЛЬ в Республике Беларусь является одним из флагманов развития на зарубежных рынках, продукция завода поставляется более, чем в 20 стран, даже в такие далекие страны, как Сингапур и Таиланд. С запуском нового производства экспортный потенциал предприятия будет увеличиваться.Специалисты в области ЖКХ, промышленного и гражданского строительства положительно оценивают технические характеристики XPS ТЕХНОНИКОЛЬ. Этот материал не впитывает воду, не набухает и не дает усадки, химически стоек и не подвержен гниению, что существенно увеличивает срок эксплуатации всей теплоизоляционной системы, будь то фундамент, кровля, пол или фасад здания.На предприятии установлены современные автоматизированные линии немецкой компании Berstorff GmbH, что дает возможность быстрой переналадки производства и выпуска широкой линейки востребованной продукции. Это плиты XPS с фрезерованной поверхностью для фасадных работ, изделия толщиной от 10 до 500 миллиметров.Работа в составе международной Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ безусловно гарантирует мировые стандарты качества и культуры производства на новом заводе в городе Осиповичи. Как говорит совладелец и президент Корпорации Сергей Колесников, ТЕХНОНИКОЛЬ является одним из лидеров по производительности труда в России.В Республике Беларусь мы также опираемся на философию бережливого производства и активно работаем над повышением производительности. Расчетная производительность труда на данном предприятии составит 36 миллионов рублей на одного сотрудника в год. На новом предприятии создано 30 рабочих мест для специалистов высокой квалификации, многие из них прошли профессиональную подготовку на других заводах корпорации.Министр по налогам и сборам Республики Беларусь Сергей Наливайко на торжественной церемонии сказал, что хотел бы пожелать богатства и процветания людям, которые здесь работают. Он убежден, что сегодня мы присутствуем при очередном серьезном шаге вперед, это событие можно сравнить с открытием дороги. И желает, чтобы она была широкая, ровная и вела к целям, которые ставят перед собой руководители.www.tn.ru