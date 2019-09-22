|
Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 16-23 сентября 2019 года
23.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1307 $/м2. Рост цен на первичном рынке жилья составил за последний год 4,9%.
Объем предложения непрерывно растет с начала осени, но этот процесс постепенно замедляется. Количество выставленных на продажу квартир выросло за неделю на 0,8%. Максимальные темпы роста были отмечены у «однушек» (+2,4%), квартир с двумя комнатами стало меньше на 0,7%.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 23 сентября следующим образом:
В четырёх районах по итогам недели зафиксировано снижение цен. В Советском оно составило 0,6%, в Московском и Ленинском – не более 0,4%. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Партизанском (+1%) и Первомайском (+0,8%) районах.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 790 $/м2 (+0,3%), Витебск – 614 $/м2 (-0,1%), Гомель – 619 $/м2 (-0,7%), Гродно – 725 $/м2 (+1,4%), Могилев – 633 $/м2 (+0,2%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц снизилась на 2,8% и составляет 2694 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,6% и составляет 1687 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,4% и составляет 1048 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неделю, c 16 по 23 сентября 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)