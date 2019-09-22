Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 16-23 сентября 2019 года

Источник материала: realt.by

За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,2% и обновил максимум с начала года, который теперь составляет 1367 $/м 2 . До этого момента цены стояли на месте на протяжении двух недель.

Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1307 $/м 2 . Рост цен на первичном рынке жилья составил за последний год 4,9%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 23 сентября следующим образом:

Объем предложения непрерывно растет с начала осени, но этот процесс постепенно замедляется. Количество выставленных на продажу квартир выросло за неделю на 0,8%. Максимальные темпы роста были отмечены у «однушек» (+2,4%), квартир с двумя комнатами стало меньше на 0,7%.

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Изменение цен в районах Минска на 23 сентября выглядело следующим образом:

По итогам недели ростом среднего уровня цен отметились 1- и 2-комнатные квартиры, у 4-комнатных отмечено небольшое снижение. Для квартир с тремя комнатами неделя прошла без изменений.

В четырёх районах по итогам недели зафиксировано снижение цен. В Советском оно составило 0,6%, в Московском и Ленинском – не более 0,4%. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Партизанском (+1%) и Первомайском (+0,8%) районах.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 790 $/м2 (+0,3%), Витебск – 614 $/м2 (-0,1%), Гомель – 619 $/м2 (-0,7%), Гродно – 725 $/м2 (+1,4%), Могилев – 633 $/м2 (+0,2%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц снизилась на 2,8% и составляет 2694 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,6% и составляет 1687 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,4% и составляет 1048 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.