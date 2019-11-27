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Бюджетные модули расширения для сетевых контроллеров ST-NC441

28.11.2019 12:30 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

АРМО-Системы представила модуль расширения ST-NB441D марки Smartec для контроллера СКУД ST-NC441, который прибавляет ему для обслуживания 4 двери. За счет того, что к сетевому контроллеру можно подключить до 8 таких модулей, его зона обслуживания может быть увеличена в 9 раз, от 4 до 36 точек прохода. Управление такой системой доступа осуществляется с центрального сервера через ПО Timex, при этом связь между сервером и контроллером системы доступа осуществляется по сети TCP/IP, а между контролером и модулями по шине RS-485. Важно отметить, что сетевая система доступа может управлять через ST-NB441D еще и устройствами охранной сигнализации. Централизованное конфигурирование оборудования сетевой системы доступа и мониторинг текущего состояния СКУД выполняются с помощью ПО Timex, которое устанавливается на сервере, центральном компьютере.

Контроллеры и модули расширения Smartec являются свободно конфигурируемыми устройствами, поддерживающие произвольное подключение к их входам и выходам различных элементов периферии. Кнопок выхода, реле замков, датчиков положения двери. А также свободную привязку портов считывателей к точкам доступа. При этом модули расширения можно сконфигурировать для обслуживания от 1 до 4 дверей сетевой системы доступа или же как модуль входов-выходов.

Важно отметить, что любой из 8 входов нового модуля может быть сконфигурирован как нормально-замкнутый или нормально-разомкнутый, а также контролируемый или неконтролируемый, и использован для подключения к нему, например, кнопки выхода или датчика положения двери.

Сигналы от датчика положения двери сетевая система доступа может использовать как для управления запирающими устройствами, так и для генерации тревог при взломе двери или ее длительном удержании в открытом положении. Возможности системы доступа можно расширить за счет подключения к входам ST-NB441D извещателей газа, дыма, тепла и датчиков движения, конфигурируемых как дополнительные.

Высокоскоростная связь контроллера системы доступа ST-NС441 с модулями расширения ST-NB441D осуществляется по шине RS-485 с применением экранированной витой пары на расстояниях до 1200 метров. При этом один контроллер способен поддерживать работу до 8 таких модулей, к каждому из которых, в свою очередь, можно подключить четыре считывающих устройства с интерфейсами Wiegand 26, Wiegand 34 или пользовательским Wiegand 26−64.

Один модуль ST-NB441D позволяет обслуживать до 4-х точек доступа в различных комбинациях. Для входа и выхода по картам доступа либо входа по картам, а выхода по кнопке. Расстояние между считывателем карт и модулем расширения не должно превышать 100 метров.

Управление электрозамками и другими исполнительными устройствами в рамках сетевой системы доступа Smartec, включая сирены и лампы освещения, можно реализовать через 4 релейных выхода ST-NB441D, которые свободно конфигурируются и программируются.

В зависимости от схемы работы электрозамка, которую регламентирует сетевая система доступа на объекте, его подключение к модулю расширения осуществляется через специальные контакты. Так, если электрозамок должен открываться при подаче питания, то для его подключения в модуле расширения используются контакты COM, общий, и NO, нормально-открытый, а в обратном случае COM и NС, нормально-закрытый.

Питание для модуля расширения и подключаемых к нему энергозатратных периферийных устройств, в частности, электрозамков, необходимо подводить от разных источников, чтобы минимизировать влияние помех на функционирование устройств. Это же касается и каждого из модулей расширения, которые использует сетевая система доступа.

При этом для питания ST-NB441D требуется источник постоянного тока с напряжением 12 вольт, а его энергопотребление не превышает 0,6 ампера. Сохранить работоспособность системы доступа в случае перебоев в сети напряжением 220 вольт позволят источники бесперебойного питания, которые рекомендуется устанавливать для всех защищаемых помещений.

www.smartec-security.ru
 
 
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АРМО-Системы представила модуль расширения ST-NB441D марки Smartec для контроллера СКУД ST-NC441, который прибавляет ему для обслуживания 4 двери. За счет того, что к сетевому...
 
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