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Почти 10 тысяч белорусов обратились к медикам из-за укусов клещей

12.06.2018 08:05 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Почти 10 тысяч белорусов обратились к медикам из-за укусов клещей
shutterstock.com

По состоянию на первое июня по Беларуси с присасыванием клещей в организации здравоохранения обратилось 9695 человек, треть из которых – дети. Уровень обращений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 1,6 раза.  

Почти 10 тысяч белорусов обратились к медикам из-за укусов клещей Всегда ли после укуса клеща надо пить антибиотик?

Теплая погода способствовала активному посещению в этот период населением лесных массивов, дач, зон отдыха, лесопарковых зон, что привело к повышению контактов с клещами в их естественных биотопах, сообщили в ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

Самые высокие показатели обратившихся с присасыванием клещей за 5 месяцев 2018 года были отмечены в Гродненской и Могилевской областях, самые низкие − в Минской и Гомельской областях. 

По-прежнему большая часть нападений клещей происходит в лесных массивах и сельской местности. 

 
 
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Количество пострадавших от укусов клещей выросло из-за аномально теплой погоды двух последних месяцев весны.
 
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