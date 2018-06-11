Почти 10 тысяч белорусов обратились к медикам из-за укусов клещей

По состоянию на первое июня по Беларуси с присасыванием клещей в организации здравоохранения обратилось 9695 человек, треть из которых – дети. Уровень обращений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 1,6 раза.

Теплая погода способствовала активному посещению в этот период населением лесных массивов, дач, зон отдыха, лесопарковых зон, что привело к повышению контактов с клещами в их естественных биотопах, сообщили в ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

Самые высокие показатели обратившихся с присасыванием клещей за 5 месяцев 2018 года были отмечены в Гродненской и Могилевской областях, самые низкие − в Минской и Гомельской областях.

По-прежнему большая часть нападений клещей происходит в лесных массивах и сельской местности.