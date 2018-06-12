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Под маской инфаркта. Что такое «синдром разбитого сердца»?

13.06.2018 12:23 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Под маской инфаркта. Что такое «синдром разбитого сердца»?
shutterstock.com

Под маской инфаркта. Что такое «синдром разбитого сердца»?Рассказывает  профессор Михаил Гиляров.

Горшок для осьминога

Юлия Борта, «АиФ»: «Синдром разбитого сердца» - звучит красиво, не то что какой-нибудь рак. Вы так и в медкарте пациентам пишете?

Михаил Гиляров: Нет, обычно пишем «стресс-индуцированная кардиомиопатия». А поскольку в классическом варианте болезнь возникает на фоне эмоционального стресса, появилось красивое название - «синдром разбитого сердца». К слову, болезнь имеет ещё и третье имя - «кардиомиопатия такоцубо», такоцубо в переводе с японского означает «горшок для ловли осьминогов». Синдром впервые описал японец Sato в 1991 г. На эхокардиограмме японские медики углядели сходство больного сердца с тем самым «горшком» - истончённые стенки верхушки левого желудочка сердечной мышцы расширяются до формы шара, а выше остаётся узкое горлышко. Но тогда европейские врачи решили, что речь идёт о редкой патологии жителей Японии. Однако, когда в 2007 г. уже на Европейском конгрессе кардиологов рассказали о необычном заболевании и показали фотографии, врачи из разных стран заговорили о том, что тоже видели такое в своей практике. С этого момента кардиомио­патию такоцубо стали диагностировать во многих больницах. Появились регистры больных. 

Под маской инфаркта. Что такое «синдром разбитого сердца»? Как снизить холестерин без лекарств. Уникальные методы от природы

- Кто заболевает чаще? 

- Женщины болеют такоцубо намного чаще. Причины не очень понятны. Я вам честно скажу: точные механизмы развития заболевания никому не известны. Считается, что сердечную мышцу «разбивают» гормоны катехоламины, которые выбрасываются во время стресса. Но гормоны во время стресса вырабатываются у всех, а заболевают лишь некоторые. Есть среди пациентов и люди с тонкой душевной организацией, и, что называется, «пролетарии». Есть алкоголики. Синдром такоцубо может также спровоцировать и физический стресс - боль во время травмы, тяжёлая болезнь, например сильный приступ бронхиальной астмы. Иногда он возникает во время операций под наркозом. 

В нашей больнице в год проходит лечение тысяча пациентов с инфарктом миокарда, среди которых более 30 случаев - кардиомиопатия такоцубо. На самом деле больных больше. Но  болезнь нередко пропускают, так как она проходит под маской инфаркта. 

Под маской инфаркта. Что такое «синдром разбитого сердца»?
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Кстати

«Разбивать» сердце может не только горе, злость и страх, но и счастье. К такому выводу пришли учёные, когда проанализировали 2 тыс. историй болезни пациентов с такоцубо. Большинство называли печальные события - смерть или тяжёлая болезнь близких, один человек, страдавший ожирением, попал в больницу после стресса, который испытал, застряв в ванной. Но нашлись пациенты, которые угодили на больничную койку после счастливого события. Пострадавшими от «счастливого сердца» оказывались в основном женщины старше 65 лет. 

Под маской инфаркта. Что такое «синдром разбитого сердца»? Помоги себе сам. Что нужно знать, чтобы спастись от инфаркта?

Инфаркт, да не тот

- Как же отличить синдром разбитого сердца от инфаркта? 

- Даже опытному врачу это сложно, потому что клиническая картина очень похожа. Но при синдроме такоцубо нет поражения коронарных артерий атеросклерозом, они чистые. Различить болезни может только коронарография. 

- Лечение разное?

- Да. При инфаркте основная задача - восстановить кровоток в сердечной артерии: с помощью установки стентов, препаратов, разжижающих кровь, и т. д. А больным с кардиомиопатией такоцубо это не нужно. А надо нивелировать избыточное действие адреналина, нор­адреналина с помощью специальных препаратов. Нередко сердечная недостаточность при синдроме разбитого сердца проходит со временем сама. 

- Что делать, чтобы стресс не убил сердце?

- Реакция на стресс разная: одному нахамили в транспорте, и он неделю пере­живает, другой забывает через минуту. Советы типа «Не принимай близко к сердцу» сложно претворить в жизнь, но надо очень стараться.

 
 
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От чего «разбиваются» серд­ца и как это связано с осьминогами?
 
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