20 мая проводится Республиканский день профилактики меланомы

Источник материала: Газета Авангард

Меланома – самая злокачественная из всех известных опухолей человека, и развивается она очень быстро. Ежегодно в Европе регистрируется более 50 000 случаев заболевания меланомой. А в Беларуси в статистике смертности от онкологических заболеваний меланома уступает только раку яичников и шейки матки у женщин и раку предстательной железы у мужчин. В более 50% случаев причиной возникновения меланомы становятся, казалось бы, безобидные невусы (родинки). Хорошая новость заключается в том, что согласно исследованиям, до 90% случаев меланомы можно предотвратить. К тому же меланома поддается лечению, если она диагностирована на ранних стадиях.





20 мая в рамках проведения Республиканского дня профилактики меланомы все желающие смогут получить консультацию дерматовенеролога (с проведением, по показаниям, дерматоскопии) в учреждении «Гомельский областной клинический кожно-венерологический диспансер». Предварительная запись на прием будет проводиться с 13 по 17 мая 2019 года по телефону: 35-04-21.

Также 23 мая с 10 до 12 часов Вы сможете задать интересующие Вас вопросы по теме диагностики и профилактики злокачественных заболеваний кожи главному внештатному специалисту ГУЗО Гомельского облисполкома Аксеновой Светлане Викторовне по телефону «прямой» линии: 35-04-52.