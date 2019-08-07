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Лечебно-диагностический корпус при поликлинике и детский сад открыли в Пинске

08.08.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Лечебно-диагностический корпус при поликлинике и детский сад открыли в Пинске
В Пинске 7 августа открыли лечебно-диагностический корпус «Западный» при центральной поликлинике и детский сад. В торжественных мероприятиях принял участие председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

Дошкольное учреждение на 240 мест возвели в молодом микрорайоне Радужном. Строительные работы и оснащение детского сада велись за счет областного бюджета, стоимость объекта составляет Br7,7 млн. Его первый этаж отведен для малышей в возрасте от двух до трех лет, второй и третий — для детей старше трех лет. В частности, в распоряжении воспитанников будут бассейн с подогревом воды, центр коррекционно-педагогической помощи, на территории расположены 11 крытых прогулочных веранд, площадка для изучения правил дорожного движения. В садике создана безбарьерная среда, по периметру он оборудован системой видеонаблюдения.

Лечебно-диагностический корпус открыт в активно застраиваемом микрорайоне Западном. Под медицинские нужды реконструировано трехэтажное административное здание закрывшейся школы-интерната. Финансировались работы из городского бюджета, на эти цели направлено Br1,6 млн. В зону обслуживания этого подразделения Пинской ЦРБ вошли около 27 тыс. взрослых жителей микрорайонов Западный, Верасы, Крайновичи, Чернеевичи. В новом корпусе разместились два терапевтических отделения, где пациентов принимают врачи общей практики. Оснащены рентген-кабинет, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты УЗИ и функциональной диагностики.

Оба этих социально значимых объекта открыты в развивающихся микрорайонах. «Строительство Радужного началось в 2009 году. Там введены в эксплуатацию 43 объекта (в основном многоэтажная жилая застройка), проживают около 10 тыс. человек. В 2015 году появилась школа, сегодня открыли детсад, тем самым решили проблему шаговой доступности мест в дошкольном учреждении, — подчеркнул председатель Пинского горисполкома Иван Ребковец. — Первый пусковой комплекс лечебно-диагностического корпуса позволит повысить доступность и качество медицинского обслуживания населения западной и северо-западной частей города».

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис поставил задачу в 2020 году завершить вторую и третью очереди лечебно-диагностического корпуса «Западный». В этом здании оборудуют акушерско-гинекологическое отделение, а также педиатрию, где медицинскую помощь смогут получать до 10 тыс. детей.

По информации БелТА.

Фото sb.by.

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