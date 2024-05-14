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Как помогают одиноким пенсионерам волонтеры в Беларуси?
14.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси стартовала акция Красного Креста «Стань новым волонтером». Творить добро новичкам помогают опытные коллеги. Сейчас в организации более 15 тысяч волонтеров. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Алина Трус.
Марина Солдатова – одинокий пенсионер. Она всегда рада гостям. Это ее вторая встреча с волонтерами Красного Креста. Они
Валерия Герасименя в волонтерстве новичок. Участвовать в общественном движении ей предложили друзья. Они не просто помогают по дому, но и реализуют собственные проекты. Вместе с командой обучают пожилых людей цифровой грамотности.
«Пошагово объясняем. То есть, какое-то действие мы показываем, как, куда зайти и что написать. И потом к каждому приходим, смотрим, правильно ли все сделали», –пояснила Валерия.
Волонтеры стараются ко всем подопечным найти подход. Готовят свои приятные сюрпризы для каждого пожилого человека.
Желающих помогать от чистого сердца немало. По всей стране более 15 тысяч волонтеров. Привлекают новых, проводят с ними обучение. Основной упор делают на психологию и коммуникативные навыки. Для помощи пожилым людям нужно уметь многое.
«Оказать им психосоциальную поддержку, обучить первой помощи, обучить, если ты умеешь это делать, уходу на дому, рассказать о профилактике неинфекционных заболеваний. Но круче другое. Круче, если придет волонтер в Красный Крест и скажет: «У меня есть идея». Таких волонтеров мы ценим как бриллианты. Очень хорошо, что их в последнее время становится все больше», – рассказала председатель минской городской организации Красного Креста Романия Зорина.
Стать волонтером может каждый. Достаточно искреннего желания помогать нуждающимся и прийти в Красный Крест. В организации состоят как учащиеся школ и вузов, так и люди постарше.
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В республике стартовала акция Красного Креста «Стань новым волонтером».
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