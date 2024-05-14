Как помогают одиноким пенсионерам волонтеры в Беларуси?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси стартовала акция Красного Креста «Стань новым волонтером». Творить добро новичкам помогают опытные коллеги. Сейчас в организации более 15 тысяч волонтеров. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Алина Трус.

Марина Солдатова – одинокий пенсионер. Она всегда рада гостям. Это ее вторая встреча с волонтерами Красного Креста. Они помогают с домашними делами , приносят продукты и общаются.

«Во всех составляющих здоровье, но на первом месте общение идет. Дальше медицина идет. Ну, а дальше, как кривая выведет. Во всяком случае, человек может пообщаться с кем-то и так вот по-настоящему поговорить, душу излить», – считает Марина Солдатова.

Валерия Герасименя в волонтерстве новичок. Участвовать в общественном движении ей предложили друзья. Они не просто помогают по дому, но и реализуют собственные проекты. Вместе с командой обучают пожилых людей цифровой грамотности.

«Пошагово объясняем. То есть, какое-то действие мы показываем, как, куда зайти и что написать. И потом к каждому приходим, смотрим, правильно ли все сделали», –пояснила Валерия.

Волонтеры стараются ко всем подопечным найти подход. Готовят свои приятные сюрпризы для каждого пожилого человека.

«Это, скорее, какой-то подарок небольшой или к столу что-то, или же это какой-то напиток. Ну, всем индивидуально. То есть, зачастую это продукция: или конфетки, или же тортик», – сказал волонтер Красного Креста Антон Шуневич.

Желающих помогать от чистого сердца немало. По всей стране более 15 тысяч волонтеров. Привлекают новых, проводят с ними обучение. Основной упор делают на психологию и коммуникативные навыки. Для помощи пожилым людям нужно уметь многое.

«Оказать им психосоциальную поддержку, обучить первой помощи, обучить, если ты умеешь это делать, уходу на дому, рассказать о профилактике неинфекционных заболеваний. Но круче другое. Круче, если придет волонтер в Красный Крест и скажет: «У меня есть идея». Таких волонтеров мы ценим как бриллианты. Очень хорошо, что их в последнее время становится все больше», – рассказала председатель минской городской организации Красного Креста Романия Зорина.

Стать волонтером может каждый. Достаточно искреннего желания помогать нуждающимся и прийти в Красный Крест. В организации состоят как учащиеся школ и вузов, так и люди постарше.