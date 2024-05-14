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Погода в СНГ: тепло вернулось в Беларусь, урожай фруктов и овощей начали собирать в Таджикистане
14.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачно, во второй половине дня местами дожди и плюс 13 будет во вторник в Москве. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
От двух градусов на севере до плюс 35 градусов на юге. В Казахстане «погодные качели». При этом почти по всей стране сильные дожди с грозами, а местами и град. Восточную часть республики осадки обойдут стороной. Там сейчас высокая угроза пожаров.
Специалисты департамента по ЧС и лесники охраняют зеленые насаждения и проводят профилактические рейды. По их данным, девять из 10 природных пожаров происходят по вине человека. В лесах сейчас нельзя разводить костры и жечь сухую траву. Брошенный окурок и стекло за считанные минуты выжигают сухостой, а ветер может перебросить огонь на ветви деревьев.
В Азербайджане весна в этом году нетипичная. После жары в 30 градусов вновь похолодало. Ночью в Баку прошел дождь, поэтому сейчас облачно и прохладно, всего плюс 17. Днем будет без осадков, но ветрено. На севере страны ливни и град. В Губе сильный дождь затопил рестораны и магазины. Много товаров пострадали. Ущерб пока подсчитывать рано, до 15 мая синоптики улучшения погоды не прогнозируются.
Беларусь
В Беларуси потеплело. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 19. По прогнозам синоптиков, погода будет облачной с прояснениями и без осадков. В такие дни белорусы стараются проводить время на природе.
Точкой притяжения для жителей страны и туристов стал Слаломный канал под Минском. Сейчас он похож на горную реку. В узкое русло пустили воду из водохранилища поблизости. Это делают раз в год, чтобы спортсмены могли сплавляться. Зрелище живописное, но редкое. Большую часть времени артерия осушена.
Армения
Но несмотря на хмурую погоду, власти столицы не стали откладывать запуск фонтанов. Заработал и самый большой и поющий на площади Республики. Цветомузыкальное водное шоу начинается в восемь вечера. Сезон продлится до октября.
Таджикистан
Во вторник по всему Таджикистану ожидается переменная облачность, без осадков. В Душанбе днем воздух прогреется до плюс 27 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до плюс 13. В ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди. По республике обильные осадки прошли на минувшей неделе, и аграрии уже начали
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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