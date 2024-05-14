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Погода в СНГ: тепло вернулось в Беларусь, урожай фруктов и овощей начали собирать в Таджикистане

14.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: тепло вернулось в Беларусь, урожай фруктов и овощей начали собирать в Таджикистане
 Фото: МТРК «Мир»

Облачно, во второй половине дня местами дожди и плюс 13 будет во вторник в Москве. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

От двух градусов на севере до плюс 35 градусов на юге. В Казахстане «погодные качели». При этом почти по всей стране сильные дожди с грозами, а местами и град. Восточную часть республики осадки обойдут стороной. Там сейчас высокая угроза пожаров.

Специалисты департамента по ЧС и лесники охраняют зеленые насаждения и проводят профилактические рейды. По их данным, девять из 10 природных пожаров происходят по вине человека. В лесах сейчас нельзя разводить костры и жечь сухую траву. Брошенный окурок и стекло за считанные минуты выжигают сухостой, а ветер может перебросить огонь на ветви деревьев.

«Если вы оказались в зоне лесного пожара, не паниковать! Нужно четко оценить обстановку. Летом, как правило, у вас всегда есть с собой бутылка воды и какой-то подручный предмет. Нужно смочить и мокрое приложить к носу, и выбегать», – отметила мастер леса Елена Гребенщикова.

Причину аномально жаркой весенней погоды назвали ученые
Азербайджан

В Азербайджане весна в этом году нетипичная. После жары в 30 градусов вновь похолодало. Ночью в Баку прошел дождь, поэтому сейчас облачно и прохладно, всего плюс 17. Днем будет без осадков, но ветрено. На севере страны ливни и град. В Губе сильный дождь затопил рестораны и магазины. Много товаров пострадали. Ущерб пока подсчитывать рано, до 15 мая синоптики улучшения погоды не прогнозируются.

Беларусь

В Беларуси потеплело. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 19. По прогнозам синоптиков, погода будет облачной с прояснениями и без осадков. В такие дни белорусы стараются проводить время на природе.

Точкой притяжения для жителей страны и туристов стал Слаломный канал под Минском. Сейчас он похож на горную реку. В узкое русло пустили воду из водохранилища поблизости. Это делают раз в год, чтобы спортсмены могли сплавляться. Зрелище живописное, но редкое. Большую часть времени артерия осушена.

Армения

В Армении продолжаются майские грозы. По всей республики идут дожди, иногда с градом. Обычно погода портится ближе к вечеру. Днем в Ереване максимум потеплеет до плюс 17.

Но несмотря на хмурую погоду, власти столицы не стали откладывать запуск фонтанов. Заработал и самый большой и поющий на площади Республики. Цветомузыкальное водное шоу начинается в восемь вечера. Сезон продлится до октября.

Таджикистан

Во вторник по всему Таджикистану ожидается переменная облачность, без осадков. В Душанбе днем воздух прогреется до плюс 27 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до плюс 13. В ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди. По республике обильные осадки прошли на минувшей неделе, и аграрии уже начали собирать первый урожай. В Хатлонской области уже поспели абрикосы, клубника, помидоры и огурцы. В Бохтаре воздух может прогреться до плюс 34.

Кыргызстан

Погода в Бишкеке вернулась в теплое русло. Плюс 26 в столице Кыргызстана. После дождей снова солнечно. Ясно также и в предгорье. Там сейчас завораживающие пейзажи. Недалеко от столицы распустились маки. Их цветение скоротечно, всего две-три недели. Алые поля радуют любителей фотосессий. Приезжают местные жители и гости Кыргызстана. Самые лучшие снимки получаются ранним утром.



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