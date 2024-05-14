Погода в СНГ: тепло вернулось в Беларусь, урожай фруктов и овощей начали собирать в Таджикистане

В Азербайджане весна в этом году нетипичная. После жары в 30 градусов вновь похолодало. Ночью в Баку прошел дождь, поэтому сейчас облачно и прохладно, всего плюс 17. Днем будет без осадков, но ветрено. На севере страны ливни и град. В Губе сильный дождь затопил рестораны и магазины. Много товаров пострадали. Ущерб пока подсчитывать рано, до 15 мая синоптики улучшения погоды не прогнозируются.

Беларусь

В Беларуси потеплело. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 19. По прогнозам синоптиков, погода будет облачной с прояснениями и без осадков. В такие дни белорусы стараются проводить время на природе.

Точкой притяжения для жителей страны и туристов стал Слаломный канал под Минском. Сейчас он похож на горную реку. В узкое русло пустили воду из водохранилища поблизости. Это делают раз в год, чтобы спортсмены могли сплавляться. Зрелище живописное, но редкое. Большую часть времени артерия осушена.

Армения



В Армении продолжаются майские грозы. По всей республики идут дожди, иногда с градом. Обычно погода портится ближе к вечеру. Днем в Ереване максимум потеплеет до плюс 17.

Но несмотря на хмурую погоду, власти столицы не стали откладывать запуск фонтанов. Заработал и самый большой и поющий на площади Республики. Цветомузыкальное водное шоу начинается в восемь вечера. Сезон продлится до октября.

Таджикистан