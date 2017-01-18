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Трамп, пишущий речь, стал героем фотожаб
19.01.2017 12:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
20 января 70-летний бизнесмен Дональд Трамп
Недавно Трамп
Пользователей позабавило, что Трамп явно ничего не написал.
«Люди так не пишут, Дональд. Вам нужно полностью положить лист на стол и открыть блокнот».
В руках у избранного президента разглядели маркер бренда Sharpie. Обычно для письма люди используют другие канцелярские приборы.
Появились и шутки о симпатиях Трампа к России.
«Кто перевел ее для вас с русского?»
Острословы попытались предположить, что написано на листке.
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20 января 70-летний бизнесмен Дональд Трамп станет президентом США и выступит со своей инаугурационной речью. Правда, интернет-пользователи уже успели сделать эту...
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