20 января 70-летний бизнесмен Дональд Трамп станет президентом США и выступит со своей инаугурационной речью. Правда, интернет-пользователи уже успели сделать эту речь объектом для шуток.



Недавно Трамп опубликовал в своем Твиттере фотографию, где он, по его словам, пишет свою речь для инаугурации. «Жду пятницу с нетерпением», — написал он. Снимок был сделан три недели назад.

Пользователей позабавило, что Трамп явно ничего не написал.

«Люди так не пишут, Дональд. Вам нужно полностью положить лист на стол и открыть блокнот».

В руках у избранного президента разглядели маркер бренда Sharpie. Обычно для письма люди используют другие канцелярские приборы.

Появились и шутки о симпатиях Трампа к России.

@realDonaldTrump Who is translating it from the original Russian for you? — Neil Miller (@rejects) 18 января 2017 г.

«Кто перевел ее для вас с русского?»

Острословы попытались предположить, что написано на листке.

. @realDonaldTrump zoomed in on the reflection in the tile and got this exclusive preview of Trump’s inauguration speech… pic.twitter.com/tyTVKSwthY — Ben Goggin (@BenjaminGoggin) 18 января 2017 г.

«Writing my inaugural address»? @realDonaldTrump doesn’t need to be so shy about his sketch — V. Putin must be v. proud pic.twitter.com/Ktyed3wTYM — Asa Bennett (@asabenn) 18 января 2017 г.

Пользователи Reddit представили , где еще бизнесмен мог что-то писать с таким серьезным видом и как сделать кадр более «российским».



