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Трамп, пишущий речь, стал героем фотожаб

19.01.2017 12:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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20 января 70-летний бизнесмен Дональд Трамп станет президентом США и выступит со своей инаугурационной речью. Правда, интернет-пользователи уже успели сделать эту речь объектом для шуток.

Трамп, пишущий речь, стал героем фотожаб
Фото: Donald J. Trump / twitter.com

Недавно Трамп опубликовал в своем Твиттере фотографию, где он, по его словам, пишет свою речь для инаугурации. «Жду пятницу с нетерпением», — написал он. Снимок был сделан три недели назад.

Пользователей позабавило, что Трамп явно ничего не написал.

«Люди так не пишут, Дональд. Вам нужно полностью положить лист на стол и открыть блокнот».

В руках у избранного президента разглядели маркер бренда Sharpie. Обычно для письма люди используют другие канцелярские приборы.

Появились и шутки о симпатиях Трампа к России.

«Кто перевел ее для вас с русского?»

Острословы попытались предположить, что написано на листке.

Пользователи Reddit представили, где еще бизнесмен мог что-то писать с таким серьезным видом и как сделать кадр более «российским».

Трамп, пишущий речь, стал героем фотожаб
Изображение: reddit.com
Трамп, пишущий речь, стал героем фотожаб
Фото: reddit.com
Трамп, пишущий речь, стал героем фотожаб
Фото: reddit.com
Трамп, пишущий речь, стал героем фотожаб
Фото: reddit.com

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20 января 70-летний бизнесмен Дональд Трамп станет президентом США и выступит со своей инаугурационной речью. Правда, интернет-пользователи уже успели сделать эту...

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