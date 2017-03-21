МИНСК, 21 мар – Sputnik. Хакеры Turkish Crime Family угрожают Apple обнулить миллионы аккаунтов iCloud и стереть данные на устройствах компании, если им не будет заплачен выкуп, сообщило онлайн-издание Motherboard .

Взломщики грозят удаленно "очистить" устройства 7 апреля, если не получат выкуп 75 тысяч долларов в криптовалютах Bitcoin или Ethereum. Другим приемлемым для них вариантом являются подарочные карты iTunes на сумму 100 тысяч долларов.

В распоряжении Motherboard оказались скриншоты предполагаемой переписки хакеров с сотрудниками службы безопасности Apple. Кроме того, один из злоумышленников предоставил изданию доступ к аккаунту электронной почты, которая использовалась ими для связи с компанией.

Хакерская группа также выложила в сеть видеозапись, на которой показано, как они якобы заходят на некоторые из украденных аккаунтов.

Хакеры заявляют, что получили доступ к более чем 300 миллионам аккаунтов электронной почты Apple, включая домены @icloud и @me. Однако, как сообщает издание, взломщики непоследовательны в предоставляемой ими информации. Так, один из них заявил о наличии доступа к более чем 550 миллионам аккаунтов.