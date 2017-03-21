﻿ Хакеры пригрозили Apple стереть данные миллионов аккаунтов iCloud. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Хакеры пригрозили Apple стереть данные миллионов аккаунтов iCloud

21.03.2017 20:38 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 21 мар – Sputnik. Хакеры Turkish Crime Family угрожают Apple обнулить миллионы аккаунтов iCloud и стереть данные на устройствах компании, если им не будет заплачен выкуп, сообщило онлайн-издание Motherboard.

Хакеры пригрозили Apple стереть данные миллионов аккаунтов iCloud
© flickr.com/ William Grootonk
СК: обезврежены хакеры, укравшие из банкоматов около €3 млн

Взломщики грозят удаленно "очистить" устройства 7 апреля, если не получат выкуп 75 тысяч долларов в криптовалютах Bitcoin или Ethereum. Другим приемлемым для них вариантом являются подарочные карты iTunes на сумму 100 тысяч долларов.

В распоряжении Motherboard оказались скриншоты предполагаемой переписки хакеров с сотрудниками службы безопасности Apple. Кроме того, один из злоумышленников предоставил изданию доступ к аккаунту электронной почты, которая использовалась ими для связи с компанией.

Хакерская группа также выложила в сеть видеозапись, на которой показано, как они якобы заходят на некоторые из украденных аккаунтов.

Хакеры заявляют, что получили доступ к более чем 300 миллионам аккаунтов электронной почты Apple, включая домены @icloud и @me. Однако, как сообщает издание, взломщики непоследовательны в предоставляемой ими информации. Так, один из них заявил о наличии доступа к более чем 550 миллионам аккаунтов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Взломщики хотят получить от американской корпорации 75 тысяч долларов в криптовалютах Bitcoin или Ethereum.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Абелевскую премию вручат за математическую теорию вейвлетов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика