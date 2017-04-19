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Трое кардеров из Могилева украли более 200 тысяч долларов с иностранных счетов

20.04.2017 14:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Троих кардеров из Могилева приговорили к 9 и 11,5 годам лишения свободы за незаконные операции с иностранными банковскими счетами. Об этом сообщил на пресс-конференции Александр Семёник, следователь по особо важным делам главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь.

Трое кардеров из Могилева украли более 200 тысяч долларов с иностранных счетов
Фото: Reuters

Следственный комитет Беларуси расследовал уголовное дело в отношении троих кардеров из Могилева. С 2009 по 2015 годы они похищали деньги со счетов иностранных граждан. Большинство их жертв жили в США, странах Евросоюза или Великобритании.

Следователи доказали, что белорусские кардеры действовали сообща и входили в состав международной преступной группировки.

Преступники завладевали конфиденциальной информацией, получали доступ к чужим счетам и совершали покупки на эти суммы. Среди приобретений преступников были дорогая техника, жилье, автомобили и предметы роскоши.

Ущерб превысил 200 тысяч долларов США. Суд приговорил могилевских кардеров к 11,5 и 9 годам лишения свободы.

 
Теги: Могилев
 
 
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Троих кардеров из Могилева приговорили к 9 и 11,5 годам лишения свободы за незаконные операции с иностранными банковскими счетами. Об этом сообщил...

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