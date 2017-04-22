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Белорусские тракторы поедут в Красноярск

23.04.2017 17:25 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 апр — Sputnik. Минский тракторный завод (МТЗ) и Красноярский край подписали соглашение, согласно которому теперь МТЗ будет не только экспортировать, но и обслуживать сельхозтехнику в данном регионе, сообщили на предприятии.

"Соглашение предусматривает сотрудничество по техническому перевооружению сельскохозяйственного производства и обеспечению регионального АПК техникой, запасными частями и услугами сервиса", — рассказали на МТЗ.

Правительство Красноярского края согласно договору будет продвигать продукцию завода на региональном рынке, а при необходимости корректировать  нормативную правовую базу, чтобы ничто не препятствовало сотрудничеству.

В 2016 году ОАО "МТЗ" поставило аграриям Красноярского края на 40% больше техники, чем годом раньше, рассказал глава "Торгового Дома МТЗ-Сибирь" Дмитрий Белайц.

"Это очень важный показатель, свидетельствующий о развитии АПК вашего региона. Мы рады сотрудничеству и надеемся на его всестороннее развитие. МТЗ обещает и в дальнейшем поставлять хозяйствам Красноярского края лучшую технику и обеспечивать ее гарантийное обслуживание", — подчеркнул глава Торгового дома.

Кстати, уже сейчас 70% тракторов средней мощности, работающие в Красноярском крае, а в мире по статистике и вовсе каждый десятый трактор белорусский.

Минский тракторный завод был основан 29 мая 1946 года. Теперь на заводе работает 17 тысяч человек.

 
Теги: Минск
 
 
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МТЗ подписал соглашение о сотрудничестве с Красноярским краем.

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