Galaxy Note 8 получит камеру с трехкратным оптическим зумом

В начале этого года Samsung запатентовала технологию, использующую комбинацию камер с широкоугольным объективом и телеобъективом для более эффективной съемки. По данным издания GizmoChina, первым смартфоном с ее применением станет флагманский Galaxy Note 8.

Источник утверждает, что новинка получит двойную камеру с 12-мегапиксельным широкоугольным объективом и 13-мегапиксельным телеобъективом. В добавок к этому она сможет похвастаться трехкратным оптическим зумом.





Еще Galaxy Note 8 приписывают «безграничный» 6,3-дюймовый экран, в который может быть встроен сканер отпечатков пальцев. В остальном гаджет будет похож на Galaxy S8.

Официальный анонс нового флагмана Samsung состоится в конце августа или сентябре. Стоимость устройства может превышать $1000.