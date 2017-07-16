Xiaomi готовит кондиционер с ценой на 500 долларов меньше, чем у конкурентов

Компания Xiaomi готовит к выходу собственный инверторный кондиционер, сообщают китайские СМИ.



Фото носит иллюстративный характер.

В конце июня в китайской сертификационной системе CCC обнаружили гаджет с кодовым обозначением KFR-35GW / 01ZM. Он изготавливается на мощностях компании Sichuan Changhong Electronic Technology Co. Ltd и, предположительно, является первым кондиционером от Xiaomi.

Обозреватели Gizmochina отмечают, что этот аппарат — инверторного типа. Такие кондиционеры работают постоянно, но с разной мощностью. При достижении необходимой температуры воздуха они переходят на режим поддержания температуры без постоянных включений и выключений, как это происходит в обычных, неинверторных моделях.

По другим слухам, KFR-35GW / 01ZM — лишь первый девайс в еще не анонсированной линейке устройств для кондиционирования воздуха от Xiaomi. Также сообщается, что разработку своего первого кондиционера компания ведет на протяжении последних трех лет.

Точной цены, характеристик или даты выхода устройства в продажу не известно. Ожидается, что кондиционер будет стоить примерно на 500 долларов ниже аналогичных аппаратов.

Посмотрите, какие кондиционеры сегодня популярны в Беларуси: