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Российские медики удалили 37-килограммовую раковую опухоль

24.07.2017 14:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Жителю Ростовской области удалили гигантскую опухоль весом 37 килограммов. Образование липосаркомы началось у мужчины три года назад. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз Ростовского научно-исследовательского онкологического института (РНИОИ).

Российские медики удалили 37-килограммовую раковую опухоль
Клетки липосаркомы. Изображение: KGH / wikipedia.org

Отмечается, что за три года вес больного увеличился на треть, а размер опухоли составлял примерно 60 на 60 сантиметров. Единственное, на что жаловался пациент, — это дискомфорт при лежании на спине. Когда он обратился к врачу, у него диагностировали забрюшинную опухоль.

Из-за размеров липосаркомы в состав операционной группы вошли хирург, четыре ассистента, а также пластический хирург. Кроме злокачественного новообразования, был удален и правый фланг ободочной кишки, так как ее сосуды были вовлечены в опухоль. Лечение проводилось бесплатно, за счет средств федерального бюджета, а мужчина благополучно перенес операцию и был выписан домой.

«Из-за огромного веса и размера новообразования у пациента фактически изменилась анатомия брюшной полости — правая почка была оттеснена в правое поддиафрагмальное пространство, тонкий кишечник оказался в левом поддиафрагмальном пространстве. Органы вернули на место, после чего к нашей работе подключился пластический хирург», — добавил руководитель ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России Олег Кит, который и проводил операцию.

В мае этого года онкологи РНИОИ прооперировали женщину с липосаркомой размером 30 на 35 сантиметров. Кроме того, в прошлом году хирурги сделали операцию по удалению опухоли весом 20 килограммов.

 
 
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Жителю Ростовской области удалили гигантскую опухоль весом 37 килограммов. Образование липосаркомы началось у мужчины три года назад. Об этом сообщает «Лента.ру»...

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