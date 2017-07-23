Российские медики удалили 37-килограммовую раковую опухоль

Жителю Ростовской области удалили гигантскую опухоль весом 37 килограммов. Образование липосаркомы началось у мужчины три года назад. Об этом сообщает « Лента.ру » со ссылкой на пресс-релиз Ростовского научно-исследовательского онкологического института (РНИОИ).



Клетки липосаркомы. Изображение: KGH / wikipedia.org

Отмечается, что за три года вес больного увеличился на треть, а размер опухоли составлял примерно 60 на 60 сантиметров. Единственное, на что жаловался пациент, — это дискомфорт при лежании на спине. Когда он обратился к врачу, у него диагностировали забрюшинную опухоль.

Из-за размеров липосаркомы в состав операционной группы вошли хирург, четыре ассистента, а также пластический хирург. Кроме злокачественного новообразования, был удален и правый фланг ободочной кишки, так как ее сосуды были вовлечены в опухоль. Лечение проводилось бесплатно, за счет средств федерального бюджета, а мужчина благополучно перенес операцию и был выписан домой.

«Из-за огромного веса и размера новообразования у пациента фактически изменилась анатомия брюшной полости — правая почка была оттеснена в правое поддиафрагмальное пространство, тонкий кишечник оказался в левом поддиафрагмальном пространстве. Органы вернули на место, после чего к нашей работе подключился пластический хирург», — добавил руководитель ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России Олег Кит, который и проводил операцию.

В мае этого года онкологи РНИОИ прооперировали женщину с липосаркомой размером 30 на 35 сантиметров. Кроме того, в прошлом году хирурги сделали операцию по удалению опухоли весом 20 килограммов.