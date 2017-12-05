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Viber раздает подарки на 7 миллионов долларов в честь своего семилетия

06.12.2017 15:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Сегодня Viber отмечает 7-ю годовщину со дня запуска. 6 декабря 2010 года появилась первая версия клиента под iOS. В честь своего семилетия мессенджер раздает подарки общей суммой в 7 миллионов долларов.

Viber — самый популярный мессенджер в Беларуси, в нашей стране он установлен у более чем 5 миллионов пользователей.

Viber раздает подарки на 7 миллионов долларов в честь своего семилетия

«В течение последних 7 лет Viber демонстрирует поразительные темпы роста. В этом году наша пользовательская база увеличилась на 20%, а годовой доход вырос вдвое, — отмечает генеральный директор Viber Джамел Агауа. — В следующем году мы представим функции, которые повысят скорость и эффективность общения как в личных, так и в групповых чатах. Наша цель на будущее — оставаться тем приложением, которое пользователи открывают первым каждое утро и не боятся, что личная информация будет доступна посторонним».

По случаю праздника Viber приготовил подарки общей стоимостью 7 млн долларов. Пользователям, подписанным на официальный чатбот Viber, в случайном порядке достанутся разные сюрпризы — от кредитов Viber Out до одного из пяти наиболее популярных платных стикерпаков в приложении.

 
 
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Сегодня Viber отмечает 7-ю годовщину со дня запуска. 6 декабря 2010 года появилась первая версия клиента под iOS. В честь своего семилетия мессенджер раздает подарки...

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