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МТС запустил услуги 4G в новых городах Гомельской и Могилевской областей

11.12.2017 20:12 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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МТС запустил услуги 4G в новых городах Гомельской и Могилевской областей

На 4G-карте Беларуси появилось еще три населенных пункта. Связь нового поколения от МТС пришла в Петриков, Житковичи и Кричев. Заработали и дополнительные базовые станции там, где повышается спрос на технологию.

LTE в Беларуси мобильный оператор расширяет вместе с инфраструктурным партнером beCloud. Сегодня новая технология доступна жителям более чем в 90 населенных пунктах страны, связью нового поколения пользуются больше миллиона абонентов МТС.

 
 
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