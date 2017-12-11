МТС запустил услуги 4G в новых городах Гомельской и Могилевской областей

На 4G-карте Беларуси появилось еще три населенных пункта. Связь нового поколения от МТС пришла в Петриков, Житковичи и Кричев. Заработали и дополнительные базовые станции там, где повышается спрос на технологию.

LTE в Беларуси мобильный оператор расширяет вместе с инфраструктурным партнером beCloud. Сегодня новая технология доступна жителям более чем в 90 населенных пунктах страны, связью нового поколения пользуются больше миллиона абонентов МТС.