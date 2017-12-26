Американцы строят танки M1A2 Abrams со специальной броней

Минобороны США вложило 24,3 миллиона долларов в разработку и постройку опытного образца «уникальной» модификации танка Abrams, обозначенной М1А2-К, пишет журнал «Jane's Defence Weekly».



М1А2 армии Кувейта. Фото: IHS Markit/James Bingham

Контракт, который Пентагон заключил с General Dynamics Land Systems, должен быть реализован к 1 декабря 2019 года. Постройка новой машины ведется для Кувейта, который заинтересован в приобретении в США 218 танков M1A2 Abrams фактически новой постройки, вместо капитального ремонта стоящих на вооружении боевых машин, для которых планировалась закупка бронекорпусов, двигателей и новых орудий.

Танки кувейтской модификации должны получить дистанционно управляемые установки Common Remotely Operated Weapons Station (CROWS) II с 12,7-мм пулеметами, дополнительные «противоснайперские» пулеметные установки Counter Sniper and Anti-Materiel Mount (CSAMM) с установкой 12,7-мм пулемета поверх ствола орудия.

Кроме того, все машины будут оснащены пакетами «специальной брони», состав которой не разглашается. Фактически боевые машины будут построены заново с использованием бронекорпусов и другого оборудования, заготовленного ранее для модернизации.

М1А2-К получат радиостанции AN/VRC-92E SINCGARS, переговорные устройства RT-1702, новые тепловизионные приборы ночного видения, а танкистам выдадут очки ночного видения AN/PVS-7B.