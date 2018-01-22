Lenovo анонсировала ученические ноутбуки за $189 и $279

Компания Lenovo анонсировала новую серию ученических ноутбуков. В нее вошли бюджетный Lenovo 100e стоимостью $189, а также трансфорфмеры Lenovo 300e и 500e стоимостью от $279.

Lenovo 100e располагает 11,6-дюймовым экраном и процессором Intel Celeron N3350 (Apollo Lake). Время автономной работы данной модели достигает 10 часов.





Ноутбук-перевертыш Lenovo 300e доступен в двух модификациях. Первая оснащается процессором Intel Apollo Lake и работает под управлением Windows 10. Другая базируется на процессоре MediaTek MTK8173C, а за ее работу отвечает Chrome OS. Автономность новинок находится на уровне 8 и 10 часов соответственно.





Lenovo 500e представляет собой 11,6-дюймовый ноутбук-трансформер с процессором Intel Celeron N3450 (Apollo Lake), 8 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Время его автономной работы достигает 10 часов.