|
Galaxy Note 9 не получит подэкранный дактилоскоп
13.02.2018 20:17 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Samsung отказалась от идеи размещения сканера отпечатков пальцев в экране. Ожидалось, что инновация дебютирует с релизом смартфона Galaxy Note 9, но южнокорейский производитель столкнулся с рядом трудностей. Об этом сообщает местное издание The Bell.
Источники знакомые с ситуацией утверждают, что изогнутые OLED-экраны с интегрированным дактилоскопом имеют проблемы с равномерностью цветопередачи и быстро выходят из строя. Вариант с размещением сканера поверх прозрачного емкостного сенсора также не рассматривается из-за проблем с прочностью.
Таким образом, Galaxy S9 и Galaxy Note 9 сохранят уже ставший привычным дактилоскоп, который может надолго закрепиться в области под экраном. Дополнительную биометрическую защиту должны обеспечить сканер глаза и система распознавания лиц.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Samsung отказалась от идеи размещения сканера отпечатков пальцев в экране. Ожидалось, что...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии