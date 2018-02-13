Galaxy Note 9 не получит подэкранный дактилоскоп

Компания Samsung отказалась от идеи размещения сканера отпечатков пальцев в экране. Ожидалось, что инновация дебютирует с релизом смартфона Galaxy Note 9, но южнокорейский производитель столкнулся с рядом трудностей. Об этом сообщает местное издание The Bell.

Источники знакомые с ситуацией утверждают, что изогнутые OLED-экраны с интегрированным дактилоскопом имеют проблемы с равномерностью цветопередачи и быстро выходят из строя. Вариант с размещением сканера поверх прозрачного емкостного сенсора также не рассматривается из-за проблем с прочностью.





Таким образом, Galaxy S9 и Galaxy Note 9 сохранят уже ставший привычным дактилоскоп, который может надолго закрепиться в области под экраном. Дополнительную биометрическую защиту должны обеспечить сканер глаза и система распознавания лиц.