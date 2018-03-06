Сервис «Яндекс.Карты» предлагает неожиданные подсказки в ответ на грубые запросы, отправляя пользователей в офис Google, Санкт-Петербург и Хойники. На это обратили внимание пользователи площадки « Пикабу ».

Если набрать в поиске карт ругательное обозначение фекалий, появится подсказка с адресом офиса Google.

К слову «отстой» карты по неизвестной причине добавляют «Санкт-Петербург».

Бранное название женских половых органов почему-то дополняется адресами в Хойниках — райцентре Гомельской области.

Крупные сервисы автоматически компилируют информацию, результатом чего часто становятся ошибки. Например, на картах Google однажды посреди Минска появился самолет , переводчик Google кто-то научил переводить «Російську Федерацію» как «Мордор», а поисковик сервиса некоторое время путал флаг Мадагаскара с белорусским.