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На картах "Яндекса" нашли ругательство в адрес Google
07.03.2018 11:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Сервис «Яндекс.Карты» предлагает неожиданные подсказки в ответ на грубые запросы, отправляя пользователей в офис Google, Санкт-Петербург и Хойники. На это обратили внимание пользователи площадки «
Если набрать в поиске карт ругательное обозначение фекалий, появится подсказка с адресом офиса Google.
К слову «отстой» карты по неизвестной причине добавляют «Санкт-Петербург».
Бранное название женских половых органов почему-то дополняется адресами в Хойниках — райцентре Гомельской области.
Крупные сервисы автоматически компилируют информацию, результатом чего часто становятся ошибки. Например, на картах Google однажды посреди Минска
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Сервис «Яндекс.Карты» предлагает неожиданные подсказки в ответ на грубые запросы, отправляя пользователей в офис Google, Санкт-Петербург и Хойники. На это обратили...
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