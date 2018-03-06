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На картах "Яндекса" нашли ругательство в адрес Google

07.03.2018 11:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Сервис «Яндекс.Карты» предлагает неожиданные подсказки в ответ на грубые запросы, отправляя пользователей в офис Google, Санкт-Петербург и Хойники. На это обратили внимание пользователи площадки «Пикабу».

Если набрать в поиске карт ругательное обозначение фекалий, появится подсказка с адресом офиса Google.

На картах "Яндекса" нашли ругательство в адрес Google

К слову «отстой» карты по неизвестной причине добавляют «Санкт-Петербург».

На картах "Яндекса" нашли ругательство в адрес Google

Бранное название женских половых органов почему-то дополняется адресами в Хойниках — райцентре Гомельской области.

На картах "Яндекса" нашли ругательство в адрес Google

Крупные сервисы автоматически компилируют информацию, результатом чего часто становятся ошибки. Например, на картах Google однажды посреди Минска появился самолет, переводчик Google кто-то научил переводить «Російську Федерацію» как «Мордор», а поисковик сервиса некоторое время путал флаг Мадагаскара с белорусским.

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Теги: Минск
 
 
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