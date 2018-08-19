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Украинский ЗРК не вписался в поворот и врезался в бизнес-центр
20.08.2018 10:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Видео момента столкновения украинского зенитного ракетного комплекса средней дальности «Бук» со зданием бизнес-центра Astarta в Киеве опубликовал очевидец событий на своей
Самоходная огневая установка ЗРК «Бук» 9А310 участвовала в репетиции военного парада ко Дню независимости, когда врезалась в здание бизнес-центра. Механик-водитель не справился с управлением и тяжелая установка протаранила здание.
Данная ЗРК предназначена для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах (от 30 м до 14−18 км) в условиях интенсивного радиопротиводействия.
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Видео момента столкновения украинского зенитного ракетного комплекса средней дальности «Бук» со зданием бизнес-центра Astarta в Киеве опубликовал очевидец...
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