Украинский ЗРК не вписался в поворот и врезался в бизнес-центр

Видео момента столкновения украинского зенитного ракетного комплекса средней дальности «Бук» со зданием бизнес-центра Astarta в Киеве опубликовал очевидец событий на своей странице в Twitter.

Самоходная огневая установка ЗРК «Бук» 9А310 участвовала в репетиции военного парада ко Дню независимости, когда врезалась в здание бизнес-центра. Механик-водитель не справился с управлением и тяжелая установка протаранила здание.

Данная ЗРК предназначена для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах (от 30 м до 14−18 км) в условиях интенсивного радиопротиводействия.