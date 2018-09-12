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Блогеры фестиваля Видак дарят скидку 30% на билеты
12.09.2018 15:27 — Новости Hi-Tech | Bybanner
До фестиваля видеоблогеров «Видак» времени все меньше. И если ты ещё не купил билет, то самое время серьезно изменить свою жизнь. Фестиваль Видак — это мероприятие, которое собирает вместе самых популярных представителей русскоговорящего YouTube-мира. Видак дарит возможность окунуться в современный мир видеоблогинга, лично встретить своего кумира, пообщаться с ним и зарядиться мотивацией для собственного творчества. В этом году мероприятие пройдет на улице Октябрьской. 15 сентября популярнейшая среди молодежи улица погрузится в атмосферу видеоблогинга и позволит каждому посетителю сполна ей насладиться.
Тем более, что блогеры фестиваля Видак дарят скидку 30% на билеты «входной+» и «семейный». Что это значит? А то, что ты можешь купить билет «ВХОДНОЙ+» всего за 21 рубль и не ждать апгрейда, который может неожиданно закончиться.
Как им воспользоваться?айти промокод, перейти по указанной рядом с ним ссылке и ввести его в графе «ввести промокод». И вуаля билет со скидкой твой.
ВХОДНОЙ - доступ во все зоны фестиваля, КРОМЕ зоны "Meet&Greet" и "Видак-Бизнес". Посещение мастер-классов, лекций блогеров и специалистов, участие в активностях от зон и партнеров фестиваля.
ВХОДНОЙ + - доступ во все зоны фестиваля ВКЛЮЧАЯ зону "Meet&Greet", КРОМЕ зоны "Видак-Бизнес". Предоставляет возможность сфотографироваться с блогерами/получить автограф. А также посещение мастер-классов, лекций блогеров и специалистов, участие в активностях от зон и партнеров фестиваля.
ГРУППОВОЙ (5 человек) - проход на мероприятие сразу для 5 человек с доступом во все зоны фестиваля ВКЛЮЧАЯ зону "Meet&Greet", КРОМЕ зоны "Видак-Бизнес".
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До фестиваля видеоблогеров «Видак» времени все меньше. И если ты ещё не купил билет, то самое время серьезно изменить свою жизнь😎. Фестиваль Видак — это...
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