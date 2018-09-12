До фестиваля видеоблогеров «Видак» времени все меньше. И если ты ещё не купил билет, то самое время серьезно изменить свою жизнь . Фестиваль Видак — это мероприятие, которое собирает вместе самых популярных представителей русскоговорящего YouTube-мира. Видак дарит возможность окунуться в современный мир видеоблогинга, лично встретить своего кумира, пообщаться с ним и зарядиться мотивацией для собственного творчества. В этом году мероприятие пройдет на улице Октябрьской. 15 сентября популярнейшая среди молодежи улица погрузится в атмосферу видеоблогинга и позволит каждому посетителю сполна ей насладиться.

Тем более, что блогеры фестиваля Видак дарят скидку 30% на билеты «входной+» и «семейный». Что это значит? А то, что ты можешь купить билет «ВХОДНОЙ+» всего за 21 рубль и не ждать апгрейда, который может неожиданно закончиться.













Как им воспользоваться?айти промокод, перейти по указанной рядом с ним ссылке и ввести его в графе «ввести промокод». И вуаля билет со скидкой твой.

ПРОМОКОДЫ на 30% скидку на "входной+" и "семейный" билеты:



"TILKA" — http://vdk.im/2018311a2

"CHISTOVA" — http://vdk.im/2018b84db

"SNAILKICK" — http://vdk.im/201889a54

"ERMUZEVICH" — http://vdk.im/2018eab1c

"A4" — http://vdk.im/20181f594



Остальные промокоды ищите у любимых блогеров фестиваля в описании под видео .

ВХОДНОЙ - доступ во все зоны фестиваля, КРОМЕ зоны "Meet&Greet" и "Видак-Бизнес". Посещение мастер-классов, лекций блогеров и специалистов, участие в активностях от зон и партнеров фестиваля.



*MEET&GREET— зона автограф-сессии c блогерами.

ВХОДНОЙ + - доступ во все зоны фестиваля ВКЛЮЧАЯ зону "Meet&Greet", КРОМЕ зоны "Видак-Бизнес". Предоставляет возможность сфотографироваться с блогерами/получить автограф. А также посещение мастер-классов, лекций блогеров и специалистов, участие в активностях от зон и партнеров фестиваля.



СЕМЕЙНЫЙ - семейный билет может приобрести совершеннолетнее лицо для ребенка младше 11 лет. Билет предоставляет возможность прохода на фестиваль двух лиц с доступом во все зоны, ВКЛЮЧАЯ зону "Meet&Greet", КРОМЕ зоны "Видак-Бизнес". На входе необходимо обязательно предъявить документы подтверждающие возраст ребенка и его сопровождающего.

ГРУППОВОЙ (5 человек) - проход на мероприятие сразу для 5 человек с доступом во все зоны фестиваля ВКЛЮЧАЯ зону "Meet&Greet", КРОМЕ зоны "Видак-Бизнес".



Организатор: Медиа Куб