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Как китайский бренд техники покоряет мир и Беларусь
10.06.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Китайскому производителю пылесосов Dreame за восемь лет удалось построить эффективный бизнес с присутствием в 120 странах, с «умной» фабрикой в 33.000 кв.м. и интеллектуальным производством в 168 000 кв.м. В материале расскажем о том, как производитель бытовой техники прошел путь от личной инициативы выпускника Университета Цинхуа до позиции лидера производства премиальной потребительской электроники. И там есть, что взять бизнесу на вооружение. «Про бизнес» съездил в Сучжоу, где находится штаб-квартира, чтобы посмотреть вживую, как создаются умные роботы-пылесосы. Собрали «рабочие» инструменты для тех, кто хочет масштабироваться и охватывать новые рынки.
«Глобализация + локализация»: как укрепляться на мировом рынке?
Перед выходом на новый рынок Dreame Technology использует свои местные «инсайдерские» команды для понимания поведения потребителей и формулирует подход «один город — одна стратегия», основанный на местных особенностях, адаптируя свои стратегии к конкретным локальным условиям. Для этого компания организует работу локализованных команд. Например, учитывая широкое использование больших ковров в домах по всей Европе, Северной Америке и на Ближнем Востоке, Dreame разработала функцию «удаления швабры». Когда робот-пылесос обнаруживает ковер, он возвращается на базовую станцию, удаляет швабру и направляется чистить для кого-то актуальные элементы декора.
Масштабы бизнеса
Технологическое лидерство
Глобальное присутствие:
ИИ в пылесосе помогает прислушиваться к замечаниям пользователя
В жизни современного белоруса есть ряд вещей, которые стали константой: наблюдение за курсом доллара, нестабильная погода, во многих домах — пылесос от компании Dreame. Мало у какого бизнеса получается так стремительно внедриться в жизнь простого человека. Чтобы обеспечивать большую половину земного шара техникой, компании, очевидно, необходимо предпринимать меры. И бренд это делает. У Dreame есть полностью автоматизированные производственные линии, автоматические роботы, автоматические погрузочно-разгрузочные устройства, инспекции зрения ИИ и т.д.
В роботе-уборщике DreameGPT используется функция DeepSeek Al. Она обеспечивает пользователям персонализированную уборку, подробно интерпретируя команды пользователя. Получается, пылесос обеспечивает не только уборку, но и прислушивается к «заказчику».
И кстати, компания стал первым брендом, чей пылесос решил проблему преодоления препятствий. Эта разработка обеспечивает полный охват уборки без пропусков и адаптируется к любому типу поверхности.
Эффективный маркетинг: на Facebook — прямая коммуникация, в TikTok — интерактивность
Для того, чтобы повысить узнаваемость бренда на зарубежных рынках, Dreame интегрируется с местными медиа-экосистемами, используя актуальные социальные сети и поисковые системы для реализации дифференцированного маркетинга и продвижения бренда через онлайн и офлайн-каналы.
Бренд обращается к местным потребителям с помощью Facebook, Instagram, TikTok и YouTube и создает на каждой из платформ разную коммуникацию. Например, на Facebook компания отдает приоритет поддержанию сообщества и прямому общению с потребителями; на YouTube снимает профессиональные обзоры и сравнения продуктов, в Instagram и Xiaohongshu (китайская платформа, которая сочетает в себе функции социальной сети, платформы для обмена фото и видео, электронной коммерции) делает упор на маркетинг влияния, чтобы донести образ жизни и философию до потребителей, а в TikTok фокусируется на прямых трансляциях, уделяя больше внимания интерактивности.
Каждой стране — пылесос в соответствии с ее культурными и экономическими особенностями
Перед выходом на новый рынок, важно узнать о будущих покупателях не просто поверхностные факты, но и погрузиться в их образ жизни, причем на всех уровнях, даже бытовых. Например, пользователи в Японии и Южной Корее привыкли сидеть на земле и предъявляют более высокие требования к чистоте пола. Значит, этому рынку нужно предложить соответствующее решение. В Европе и Соединенных Штатах часто используются ковры, поэтому пылесосы для этих рынков оснащены V-образными щетками с защитой от запутывания.
Сами пользователи помогают компании быть устойчивой в условиях растущей конкуренции
Чтобы укрепить свои позиции, Dreame продолжает инвестировать в непрерывные технологические исследования и разработки и получать информацию о пользователях своих роботов-пылесосов. Компания собирает мнения пользователей о проблемах и потребностях в использовании, и на стадии предварительного исследования открывает доступ к технологиям для пользователей. Разработки, получившие одобрение большинства пользователей, переходят в стадию углубленных исследований и совершенствования.
Как Dreame обеспечивает качество продукции на всех этапах производства?
Какие шаги предпринимает компания Dreame для сокращения своего углеродного следа?
Для обеспечения безопасности производства компания создала Комитет по управлению EHS, в состав которого входят руководители отделов, групп EHS. Комитет разработал модули по управлению экологическими авариями и расследованию экологических опасностей, также создана соответствующая экологическая база данных.
Сами же потребители могут отправлять свои покупки в специальные центры послепродажного обслуживания продуктов, где специалисты по ремонту проведут профессиональную диагностику, демонтируют чистящие средства, которые достигли состояния брака, и внесут соответствующую информацию во внутреннюю систему управления информацией и систему управления прослеживаемостью.
Dreame в Беларуси
На данный момент Dreame занимаем 1-е место в Беларуси в 2025 г. в сегменте техники для уборки дома (с января по апрель). Рост в течение года +22% (18%-22%). Также есть интерес к газонокосилкам и ее уникальному объему функционала.
На данный момент, и это касается, не только рынка Беларуси, конкуренция вошла в «глубоководную зону» — теперь это не просто соревнование отдельных функций, а целых экосистем, предоставляемые брендами. Именно поэтому нужно держать фокус не только на качестве отдельных товаров, но и его связь с другими сервисами компании.
Отметим, что в Беларуси сложно продавать очистители воздуха, так как уровень загрязнения минимальный в городах и регионах.
В перспективах создать робота, который будет анализировать пространство для уборки точно так же, как человек
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Китайскому производителю пылесосов Dreame за восемь лет удалось построить эффективный бизнес с присутствием в 120 странах, с «умной» фабрикой в 33.000 кв.м. и...
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