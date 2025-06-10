Как китайский бренд техники покоряет мир и Беларусь

Источник материала: ProBusiness





Китайскому производителю пылесосов Dreame за восемь лет удалось построить эффективный бизнес с присутствием в 120 странах, с «умной» фабрикой в 33.000 кв.м. и интеллектуальным производством в 168 000 кв.м. В материале расскажем о том, как производитель бытовой техники прошел путь от личной инициативы выпускника Университета Цинхуа до позиции лидера производства премиальной потребительской электроники. И там есть, что взять бизнесу на вооружение. «Про бизнес» съездил в Сучжоу, где находится штаб-квартира, чтобы посмотреть вживую, как создаются умные роботы-пылесосы. Собрали «рабочие» инструменты для тех, кто хочет масштабироваться и охватывать новые рынки.

«Глобализация + локализация»: как укрепляться на мировом рынке?

Перед выходом на новый рынок Dreame Technology использует свои местные «инсайдерские» команды для понимания поведения потребителей и формулирует подход «один город — одна стратегия», основанный на местных особенностях, адаптируя свои стратегии к конкретным локальным условиям. Для этого компания организует работу локализованных команд. Например, учитывая широкое использование больших ковров в домах по всей Европе, Северной Америке и на Ближнем Востоке, Dreame разработала функцию «удаления швабры». Когда робот-пылесос обнаруживает ковер, он возвращается на базовую станцию, удаляет швабру и направляется чистить для кого-то актуальные элементы декора.





Масштабы бизнеса

Технологическое лидерство

С 2015 г. инженеры Dreame самостоятельно разработали ключевые технологии: «сердце» продуктов — высокоскоростные цифровые моторы, «мозг» — интеллектуальные алгоритмы управления. На 31 марта 2025 г. портфель компании включает 6379 патентных заявок и 3 155 патента получены по всему миру.

Глобальное присутствие:

В 100+ странах (США, Германия, Франция, Южная Корея и др.).

6 000+ розничных точек.

11+ миллионов пользователей.

Обслуживание 21+ миллиона домохозяйств (на 28.02.2025).

ИИ в пылесосе помогает прислушиваться к замечаниям пользователя

В жизни современного белоруса есть ряд вещей, которые стали константой: наблюдение за курсом доллара, нестабильная погода, во многих домах — пылесос от компании Dreame. Мало у какого бизнеса получается так стремительно внедриться в жизнь простого человека. Чтобы обеспечивать большую половину земного шара техникой, компании, очевидно, необходимо предпринимать меры. И бренд это делает. У Dreame есть полностью автоматизированные производственные линии, автоматические роботы, автоматические погрузочно-разгрузочные устройства, инспекции зрения ИИ и т.д.

В роботе-уборщике DreameGPT используется функция DeepSeek Al. Она обеспечивает пользователям персонализированную уборку, подробно интерпретируя команды пользователя. Получается, пылесос обеспечивает не только уборку, но и прислушивается к «заказчику».

И кстати, компания стал первым брендом, чей пылесос решил проблему преодоления препятствий. Эта разработка обеспечивает полный охват уборки без пропусков и адаптируется к любому типу поверхности.





Эффективный маркетинг: на Facebook — прямая коммуникация, в TikTok — интерактивность

Для того, чтобы повысить узнаваемость бренда на зарубежных рынках, Dreame интегрируется с местными медиа-экосистемами, используя актуальные социальные сети и поисковые системы для реализации дифференцированного маркетинга и продвижения бренда через онлайн и офлайн-каналы.

Бренд обращается к местным потребителям с помощью Facebook, Instagram, TikTok и YouTube и создает на каждой из платформ разную коммуникацию. Например, на Facebook компания отдает приоритет поддержанию сообщества и прямому общению с потребителями; на YouTube снимает профессиональные обзоры и сравнения продуктов, в Instagram и Xiaohongshu (китайская платформа, которая сочетает в себе функции социальной сети, платформы для обмена фото и видео, электронной коммерции) делает упор на маркетинг влияния, чтобы донести образ жизни и философию до потребителей, а в TikTok фокусируется на прямых трансляциях, уделяя больше внимания интерактивности.

Каждой стране — пылесос в соответствии с ее культурными и экономическими особенностями

Перед выходом на новый рынок, важно узнать о будущих покупателях не просто поверхностные факты, но и погрузиться в их образ жизни, причем на всех уровнях, даже бытовых. Например, пользователи в Японии и Южной Корее привыкли сидеть на земле и предъявляют более высокие требования к чистоте пола. Значит, этому рынку нужно предложить соответствующее решение. В Европе и Соединенных Штатах часто используются ковры, поэтому пылесосы для этих рынков оснащены V-образными щетками с защитой от запутывания.





Сами пользователи помогают компании быть устойчивой в условиях растущей конкуренции

Чтобы укрепить свои позиции, Dreame продолжает инвестировать в непрерывные технологические исследования и разработки и получать информацию о пользователях своих роботов-пылесосов. Компания собирает мнения пользователей о проблемах и потребностях в использовании, и на стадии предварительного исследования открывает доступ к технологиям для пользователей. Разработки, получившие одобрение большинства пользователей, переходят в стадию углубленных исследований и совершенствования.

Как Dreame обеспечивает качество продукции на всех этапах производства?

Визуальный осмотр: использование алгоритмов глубокого обучения для анализа и идентификации. Эти алгоритмы можно обучить для определения характеристик продукта, дефектов или несоответствий. Обратная связь в реальном времени: объединение системы визуального осмотра с системой управления производственной линией для своевременной обратной связи и сигналов тревоги при обнаружении проблем. Оцифровка качества: объединение сбора данных системы MES (Manufacturing Execution System — прим.) и отчеты визуализации. НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы): в начале проектирования продукта вводится управление рисками качества. Контроль поставщиков. Публичная бета-версия и внутренняя бета-версия гарантируют, что продукт будет выпущен на рынок в нужном качестве, чтобы потенциальные дефекты могли быть устранены заранее. Быстрое реагирование на спрос рынка.







Какие шаги предпринимает компания Dreame для сокращения своего углеродного следа?

Для обеспечения безопасности производства компания создала Комитет по управлению EHS, в состав которого входят руководители отделов, групп EHS. Комитет разработал модули по управлению экологическими авариями и расследованию экологических опасностей, также создана соответствующая экологическая база данных.

Сами же потребители могут отправлять свои покупки в специальные центры послепродажного обслуживания продуктов, где специалисты по ремонту проведут профессиональную диагностику, демонтируют чистящие средства, которые достигли состояния брака, и внесут соответствующую информацию во внутреннюю систему управления информацией и систему управления прослеживаемостью.

Dreame в Беларуси

На данный момент Dreame занимаем 1-е место в Беларуси в 2025 г. в сегменте техники для уборки дома (с января по апрель). Рост в течение года +22% (18%-22%). Также есть интерес к газонокосилкам и ее уникальному объему функционала.

На данный момент, и это касается, не только рынка Беларуси, конкуренция вошла в «глубоководную зону» — теперь это не просто соревнование отдельных функций, а целых экосистем, предоставляемые брендами. Именно поэтому нужно держать фокус не только на качестве отдельных товаров, но и его связь с другими сервисами компании.

Отметим, что в Беларуси сложно продавать очистители воздуха, так как уровень загрязнения минимальный в городах и регионах.





В перспективах создать робота, который будет анализировать пространство для уборки точно так же, как человек