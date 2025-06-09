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Отсрочка платежа: финансовый «воздух» для бизнеса в период турбулентности
09.06.2025 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В условиях, когда денежный поток напоминает американские горки, а свободные средства чаще всего «заморожены» в дебиторке или товарных запасах, классические кредитные продукты выглядят слишком громоздкими. Но есть более гибкое решение —
Отсрочка ≠ кредит: финансовая «скорая помощь»
✔ Не требует залога — не нужно закладывать имущество или искать поручителей.
✔ Не оказывает влияния на кредитную историю — данные по отсрочке не попадают в кредитные отчеты
Когда отсрочка выгоднее кредита?
Для случаев, когда получить товар важно быстро и договор с поставщиком предполагает отгрузку товаров с отсрочкой платежа с прозрачными условиями и сроками ее погашения. Как правило такие условия поставки могут предоставляться повторно.
Вывод: если вам нужно быстро закрыть кассовый разрыв без долгосрочных обязательств — отсрочка подходит идеально.
3 сценария для использования отсрочки:
🔹 Для закупки товаров
Не нужно месяцами копить на новую технику (и не только технику) — можно взять её с
🔹 Для работы с неравномерной выручкой
Если у бизнеса есть «провалы» в доходах (туризм, сельское хозяйство, строительство), отсрочка помогает сгладить финансовые пики.
Где и как получить выгодные условия?
Крупные поставщики (например, 21vek.by, оптовые базы, производители) часто предлагают отсрочку постоянным клиентам. На что смотреть:
Совет: начните с небольших заказов, чтобы увеличить доверие поставщика и лимит.
Алгоритм оформления
1. Выберите поставщика с прозрачными условиями (например, 21vek.by).
Отсрочка платежа — это не просто «долг», а стратегический ресурс для:
✅ Сохранения ликвидности.
Главное правило: используйте её только под те закупки, которые принесут вам выгоду еще до первых выплат.
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