Отсрочка платежа: финансовый «воздух» для бизнеса в период турбулентности

Источник материала: ProBusiness





В условиях, когда денежный поток напоминает американские горки, а свободные средства чаще всего «заморожены» в дебиторке или товарных запасах, классические кредитные продукты выглядят слишком громоздкими. Но есть более гибкое решение — отсрочка платежа . Разбираемся, как этот инструмент помогает бизнесу оставаться на плаву без лишней долговой нагрузки.

Отсрочка ≠ кредит: финансовая «скорая помощь»

Отсрочка платежа — это возможность получить товар сейчас, а заплатить позже, в рамках оговоренного срока (обычно от 2 до 90 дней). В отличие от кредита, она:

✔ Не требует залога — не нужно закладывать имущество или искать поручителей.

✔ Оформляется быстрее — решение принимается за часы, а не дни.

✔ Часто дешевле — многие поставщики предлагают первые дни без процентов.

✔ Не оказывает влияния на кредитную историю — данные по отсрочке не попадают в кредитные отчеты

Когда отсрочка выгоднее кредита?

Для случаев, когда получить товар важно быстро и договор с поставщиком предполагает отгрузку товаров с отсрочкой платежа с прозрачными условиями и сроками ее погашения. Как правило такие условия поставки могут предоставляться повторно.

Вывод: если вам нужно быстро закрыть кассовый разрыв без долгосрочных обязательств — отсрочка подходит идеально.

3 сценария для использования отсрочки:

🔹 Для закупки товаров

Не нужно месяцами копить на новую технику (и не только технику) — можно взять её с отсрочкой и начать зарабатывать сразу.

🔹 Для работы с неравномерной выручкой

Если у бизнеса есть «провалы» в доходах (туризм, сельское хозяйство, строительство), отсрочка помогает сгладить финансовые пики.

Где и как получить выгодные условия?

Крупные поставщики (например, 21vek.by, оптовые базы, производители) часто предлагают отсрочку постоянным клиентам. На что смотреть:

Срок — оптимально 5−90 дней.

— оптимально 5−90 дней. Лимит — обычно зависит от оборотов компании.

— обычно зависит от оборотов компании. Проценты — ищите предложения с прозрачными условиями выплаты.

Совет: начните с небольших заказов, чтобы увеличить доверие поставщика и лимит.

Алгоритм оформления

1. Выберите поставщика с прозрачными условиями (например, 21vek.by).

2. Заполните заявку онлайн или через менеджера.

3. Получите одобрение и пользуйтесь товаром до оплаты.

Отсрочка платежа — это не просто «долг», а стратегический ресурс для:

✅ Сохранения ликвидности.

✅ Увеличения маржинальности сделок.

✅ Гибкого управления финансами.

Главное правило: используйте её только под те закупки, которые принесут вам выгоду еще до первых выплат.

Делитесь статьёй с коллегами и партнёрами — возможно, это именно то, что спасёт их бизнес от кассового разрыва.