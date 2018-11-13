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В Японии два кота пытаются зайти в музей, но им мешает охранник. За "войной" следят в Twitter

14.11.2018 12:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В префектуре Хиросима (Япония) находится городской художественный музей Ономити. Последний прославился в соцсетях не благодаря своим экспонатам, а из-за необычных постоянных посетителей — двух котов, которые пытаются попасть внутрь, а их не пускает охрана. Об этом пишет TJournal.

В Японии два кота пытаются зайти в музей, но им мешает охранник. За "войной" следят в Twitter
Фото: TJournal

Летом 2016 года в музее проходила фотовыставка домашних животных, и в один из дней в музей попытался зайти чёрный кот.

Фотографии момента, когда его выгоняют охранники, стали вирусными. Кот уже почти вошел в здание, но на секунду остановился возле вторых дверей, где его и заметили сотрудники музея. Пришлось уйти.

С тех пор между музеем и котом началось противостояние: раз за разом он пытался попасть в комплекс, и раз за разом его встречала охрана. Со временем у животного появился напарник — рыжий кот, который тоже захотел попасть галерею. Сотрудники музея Ономити рассказали Yahoo News, что уже два года как минимум два-три раза в неделю одно из животных пытается проникнуть через главный вход.

Музей сделал двух котов своими талисманами — их назвали Кен Чан (черный кот) и Гоу Чан (рыжий кот). Неудачные попытки побывать в здании публикуют в официальном аккаунте в Twitter, за которым следят десятки тысяч пользователей.

Однажды черный кот все же проскользнул мимо охраны, но не предусмотрел, что в здании есть ещё и администраторы.

С 2017 года в музее можно купить сувениры с Кеном и Гоу, а также посетить тематическое кафе. Комментаторы шутят, что коты не могут даже посмотреть на то, что сделали в их честь — их же не пускают. В октябре 2018 года сотрудники галереи с помощью свечей признались в любви к своим неудавшимся посетителям.

И Кем, и Гоу — уличные коты. Оба живут неподалеку от музея и не боятся посетителей, которые выстраиваются в очереди, чтобы их сфотографировать.

 
 
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В префектуре Хиросима (Япония) находится городской художественный музей Ономити. Последний прославился в соцсетях не благодаря своим экспонатам, а из-за...
 
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