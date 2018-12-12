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Как итоги года от YouTube стали самым ненавистным видео в истории YouTube

13.12.2018 10:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Видео с итогами года YouTube под названием Rewind 2018 стало самым «заминусованным» в истории YouTube. За несколько дней после выхода ролик набрал 10 миллионов дизлайков при двух миллионах лайков. Rewind сместил с первого места клип Джастина Бибера «Baby» — на получение 9,7 миллионов дизлайков ему понадобилось восемь лет. Об этом пишет TJournal.

Что такое YouTube Rewind

Rewind — ежегодный формат от YouTube с отсылками к самым популярным роликам, клипам и трендам сервиса. Особенность подобных итогов в том, что главные роли исполняют десятки известных YouTube-блогеров из разных стран. По сути, это презентация площадки от ее главных создателей, которые каждый декабрь собираются в одном видео.

Итоги года от YouTube выходят с 2010 года и собирают сотни миллионов просмотров. И под каждым видео лайков было больше, чем дизлайков. После выхода Rewind 2018 ситуация изменилась — пользователи массово стали минусовать ролик.

Как итоги года от YouTube стали самым ненавистным видео в истории YouTube
График лайков и дизлайков под роликами YouTube Rewind. Данные от 7 декабря 2018 года. Фото: TJournal

За что невзлюбили ролик

В обзор трендов 2018 года по версии YouTube вошли увлечение людей игрой Fortnite, рост популярности корейской поп-музыки, запуск Tesla в космос и флешмоб «In My Feelings». из блогеров в ролике можно встретить Маркуса Браунли, Кейси Нейстата, Симон Герц, самого высокооплачиваемого в мире стримера Ninja и безымянного автора канала Primitive Technology. Были и люди не из YouTube — актер Уилл Смит, а также телеведущие Тревор Ноа и Джон Оливер.

Выбор блогеров и тем вызвал недовольство аудитории. Количество приглашенных создателей видео в Rewind сократили с 250 в 2017 году до 100 в 2018 году. В эту сотню не попали звезды площадки: PewDiePie (который борется с каналом T-Series за звание самого популярного блогера YouTube), Логан Пол и KSI (они устроили боксерский поединок, который в прямом эфире смотрели 800 тысяч человек), а также многие другие.

«Я помню, как Rewind был чем-то вроде дани уважения создателям контента на YouTube. Было круто оказаться частью этого. Но теперь я чуть ли не рад, что меня нет в ролике 2018 года», — отметил видеоблогер PewDiePie.

По версии The Verge, YouTube не включил в итоги года всех, кто попадал в скандалы или спорные ситуации. Тот же PewDiePie отметился рядом шуток о евреях и нацизме, а Логана Пола раскритиковали за то, что он снял тело человека в японском «лесу самоубийц». В The Verge отметили, что в итоге Rewind от благодарности сообществу превратился в промо-ролик для рекламодателей. С этим согласны и журналисты Forbes.

Выбор блогеров для итогов года мог бы несильно отразиться на популярности Rewind, но дизлайки к видео превратились в массовый флешмоб в соцсетях и на Reddit. К ним присоединились миллионы фанатов блогеров, которые не попали в итоги от YouTube. На Reddit недовольство видео сформулировали так: сервис потерял связь с аудиторией и перестал понимать, что делает YouTube уникальной площадкой. И лучший способ обратить внимание на проблему — дизлайки.

«„Рад тебя видеть! Что тебе понравилось из последнего, что ты смотрел?“. „YouTube Rewind 2018“»

Зато у блогеров, которые приняли участие в Rewind 2018, будет, что вспомнить.

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