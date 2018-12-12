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Как итоги года от YouTube стали самым ненавистным видео в истории YouTube
13.12.2018 10:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Видео с итогами года YouTube под названием
Что такое YouTube Rewind
Rewind — ежегодный формат от YouTube с отсылками к самым популярным роликам, клипам и трендам сервиса. Особенность подобных итогов в том, что главные роли исполняют десятки известных YouTube-блогеров из разных стран. По сути, это презентация площадки от ее главных создателей, которые каждый декабрь собираются в одном видео.
Итоги года от YouTube выходят с 2010 года и собирают сотни миллионов просмотров. И под каждым видео лайков было больше, чем дизлайков. После выхода Rewind 2018 ситуация изменилась — пользователи массово стали минусовать ролик.
За что невзлюбили ролик
В обзор трендов 2018 года по версии YouTube вошли увлечение людей игрой Fortnite, рост популярности корейской поп-музыки, запуск Tesla в космос и флешмоб «In My Feelings». из блогеров в ролике можно встретить Маркуса Браунли, Кейси Нейстата, Симон Герц, самого высокооплачиваемого в мире стримера Ninja и безымянного автора канала Primitive Technology. Были и люди не из YouTube — актер Уилл Смит, а также телеведущие Тревор Ноа и Джон Оливер.
Выбор блогеров и тем вызвал недовольство аудитории. Количество приглашенных создателей видео в Rewind сократили с 250 в 2017 году до
«Я помню, как Rewind был чем-то вроде дани уважения создателям контента на YouTube. Было круто оказаться частью этого. Но теперь я чуть ли не рад, что меня нет в ролике 2018 года», — отметил видеоблогер PewDiePie.
Выбор блогеров для итогов года мог бы несильно отразиться на популярности Rewind, но дизлайки к видео превратились в массовый флешмоб в соцсетях и на Reddit. К ним присоединились миллионы фанатов блогеров, которые не попали в итоги от YouTube. На Reddit недовольство видео
«„Рад тебя видеть! Что тебе понравилось из последнего, что ты смотрел?“. „YouTube Rewind 2018“»
Зато у блогеров, которые приняли участие в Rewind 2018, будет, что вспомнить.
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