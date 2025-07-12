Как выбрать ликвидную квартиру? Отвечаем на вопрос, который волнует всех

Источник материала: realt.by

В чатах, посвящённых недвижимости, много копий ломается при обсуждении «это ликвидный объект» или «это неликвид». Копья ломаются только потому, что люди не всегда понимают, о чем именно спорят. Разбираемся, что такое ликвидная и неликвидная квартира, и рассказываем, что все это означает для обычного покупателя.

То есть ликвидность квартиры – не про доходность от перепродажи или сдачи в аренду. Это только про скорость перевода бетонометров в денежные единицы без потерь в стоимости в случае острой необходимости.

Так что разберемся с терминами. Ликвидность – это способность актива быть быстро и легко проданным по цене, близкой к рыночной, то есть превратиться в деньги. Чем быстрее и проще актив можно обменять на деньги без существенной потери стоимости, тем выше его ликвидность.

Если в одной локации будут одинаковые квартиры в старом и новом доме, новое уйдет быстрей.

Центр города (он у нас один и больше его не станет никогда).

Что у нас покупается очень быстро, если цена не завышена? Прежде всего - локация.

За последние 10 лет дважды фиксировалось дно цен (когда средние цены в реальных сделках были ниже 1150 долларов за квадратный метр). При падении платежеспособного спроса все равно легко продавались компактные квартиры в хороших локациях.

Ликвидной может быть и трехкомнатная квартира, но ее ликвидность все же будет ниже, чем у евродвушки. Просто потому, что покупателей с высокими бюджетами в процентных соотношениях всегда меньше.

Что по площади? Это легко смотреть по статистике реальных сделок – спрос сконцентрирован на однокомнатных, евродвушках, компактных двухкомнатных квартирах. Тут тоже понятно – покупают активнее то, что стоит «итого» дешевле.

Элитка равно неликвид?

Говорить о ликвидности элитных квартир на нашем рынке гораздо сложней. Потому что речь идет о высоких бюджетах, и единичных покупателях. Быстро продать дорогую недвижимость по рыночной цене – большая удача. Как правило, объявления о продаже висят в базах недвижимости более полугода, иногда и годами.

Так что если строго следовать формулировке «быстро продать по цене, близкой к рынку», элитное жилье - неликвид. Что не исключает приличной доходности при перепродаже объекта в удачное время.