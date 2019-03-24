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Белорусский проект выиграл престижную международную награду

25.03.2019 16:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Белоруссий стартап Teslasuit стал победителем престижной международной премии по промышленному дизайну Red Dot Award: Product Design 2019, в высшей номинации «лучший из лучших». Награда Red Dot: Best of the Best вручается за новаторский выдающийся дизайн лучшим продуктам.

Белорусский проект выиграл престижную международную награду
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Teslasuit — это костюм с обратной тактильной связью для наиболее полного погружения в виртуальную реальность, работа которого основана на принципе электростимуляции. Он оснащен несколькими системами: передачи тактильных ощущений, захвата движений, температурного контроля и биометрическими датчиками. Костюм полностью беспроводной. Если изначально костюм создавался для развлечений и игровой индустрии, то сейчас речь идет о перспективах использования в корпоративном обучении на производствах, в спортивных тренировках, в медицине при реабилитации.

«Нашей главной целью было создать нечто совершенно новое — своеобразный медиум между человеком и технологиями, электроникой, цифровым миром. Teslasuit позволяет обеспечить более глубокое и полное погружение в виртуальную реальность за счет тактильного канала передачи ощущений, но если шагнуть за это понимание, то костюм — это начальное звено соединения и симбиоза человека и электроники», — рассказал главный дизайнер Teslasuit Игорь Бутурля.

По словам представителя компании, Teslasuit имеет достаточно сложный набор функций.

«В принципе, все технологии, воплощенные в костюме, отдельно уже существуют, но комплексно они не были объединены в одну более сложную систему и, тем более, не были интегрированы все вместе в одежду. Так, при конструировании главным оказалось связать уникальное сенсорное человеческое тело и электронику, ведь требования к одежде совсем другие, нежели к корпусу гаджетов. И основная задача была именно „подружить“ их между собой, сделать сложную систему электроники комфортной и безопасной для взаимодействия с человеческим телом. Это и есть одна из самых сложных задач — интеграция электроники в одежду».

 
 
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Белоруссий стартап Teslasuit стал победителем престижной международной премии по промышленному дизайну Red Dot Award: Product Design 2019, в высшей номинации «лучший из лучших»....
 
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