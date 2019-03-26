Математик решил 64-летнюю задачу о числе 33

Можно ли представить число 33 как сумму трех кубов? Математики не могли найти ответ на этот незамысловатый вопрос на протяжении 64 лет. Сейчас ответ нашелся — можно. Об этом пишет Quanta Magazine .



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С 1955 года математики используют самые мощные компьютеры, чтобы искать наборы целых чисел, которые можно подставить в равенство k = x³ + y³ + z³.

Иногда решения простые: например, 29 можно записать как 3³ + 1³ + 1³. Иногда они громоздкие: например, 26 = (114 844 365)³ + (110 902 301)³ + (-142 254 840)³. Иногда решения нет — например, число 32 нельзя представить в таком виде.

Почти для каждого числа от 1 до 100 был найден ответ. Однако случай числа 33 оставался нерешенным на протяжении десятков лет.

Эндрю Букер, математик из Бристольского университета разработал специальный алгоритм, запустил его на очень мощном компьютере — и нашел решение! Вот оно:

(8 866 128 975 287 528)³ + (-8 778 405 442 862 239)³ + (-2 736 111 468 807 040)³ = 33.

Теперь решения найдены для всех чисел от 1 до 100 за исключением одного — 42. Букер планирует искать решение и для этого числа. Ученый уже знает, что в диапазоне 1016 (десяти квадриллионов) первых целых чисел подходящего набора нет. В его планах — продолжить поиск и перейти к еще более крупным значениям.