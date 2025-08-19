26 августа (онлайн) настоящий кейс-разбор, где своим честным опытом поделятся собственники и руководители разных компаний, которые уже внедрили Битрикс24.
Обсудим все вопросы! И вы поймете из опыта других компаний – нужен ли Битрикс именно вашему бизнесу, чем он может помочь и как подготовиться к внедрению.
Когда:
26 августа, 11:00 – 13:00 Формат: онлайн
Участие бесплатно (нужна регистрация)
Подробная информация и регистрация здесь
Вебинар будет проходить в формате вопрос-ответ.
Основные темы встречи:
- собственники и руководители разных компаний поделятся своим опытом внедрения Бирикс24;
- каждый расскажет, почему решил внедрить Битрикс24, с какими запросами пришел, с какими трудностями столкнулся;
- рост продаж и повторные продажи с Битрикс24;
- как прошла адаптация и обучение персонала работе в Битрикс24;
- покажем, как сейчас работают компании после внедрения Битрикс24 и что изменилось.
Участники встречи:
Артем Столяров
Руководитель и собственник компании «Илаита», платиновый партнер Битрикс24, эксперт в области автоматизации бизнеса (модератор встречи)
Василина Платонова
Руководитель и собственник компании “Системный менеджмент” (консалтинговые услуги по разработке и сертификации системы менеджмента качества)
Святослав Шелест
Руководитель клинингоговой компании "Дабл Тайм" (услуги по уборке квартир, домов и офисов, химчистка ковров и мебели, стирка ковров, дезинфекция помещений)
Анастасия Лира
Бизнес-аналитик компании "Р-клининг" (клининг и аутстафинг: услуги по уборке помещений и предоставлению персонала)
Иван Князев
Директор компании "Князев Мебель" (производство мебели из металла)
Почему стоит участвовать:
увидите, как другие компании из разных сфер оптимизировали процессы;
поймёте, как держать бизнес под контролем в одной системе и как сэкономить время и деньгисэкономить время и деньги;
узнаете, как максимально быстро и качественно внедрить Битрикс24;
получите реальный опыт внедрения и сможет избежать типичных ошибок;
сможете задать лично все вопросы каждому из участников.
Кому будет полезно:
собственникам бизнеса, управляющим и директорам
– увидите, как другие компании оптимизировали процессы
– поймёте, как сэкономить время и держать бизнес под контролем в одной системе
наемным директорам
– получите готовые идеи по систематизации процессов и управления командой
– сможете предложить собственнику новые инструменты для роста бизнеса
руководителям отделов
– узнаете, как автоматизировать рутинные задачи и повысить эффективность отдела
– получите примеры, как выстроить прозрачную работу с командой
топ-менеджерам
– поймёте, как интеграция инструментов (CRM, задачи, телефония) помогает достигать KPI
– увидите реальный опыт внедрения и сможет избежать типичных ошибок
Бонус для участников:
Бесплатная консультация по автоматизации отдела продаж
(и других отделов компании)
Персональный аудит вашего Битрикс24
В конце вы получаете подробный отчет и анализ, как можно улучшить и увеличить эффективность продаж, и другие бизнес-процессы
Чек-лис “Советы для многозадачности”
Автоматизация бизнеса помогает реально заниматься бизнесом и увеличивать прибыль, а не отвлекаться на огромное количество рутинной работы!
Регистрируйтесь на вебинар и узнайте личный опыт других компаний!