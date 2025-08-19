Источник материала: ProBusiness



Артем Столяров, руководитель компании "ИЛАИТА" (партнер Битрикс24)

26 августа (онлайн) настоящий кейс-разбор, где своим честным опытом поделятся собственники и руководители разных компаний, которые уже внедрили Битрикс24.



Обсудим все вопросы! И вы поймете из опыта других компаний – нужен ли Битрикс именно вашему бизнесу, чем он может помочь и как подготовиться к внедрению.



Когда:

26 августа, 11:00 – 13:00

Формат: онлайн

Участие бесплатно (нужна регистрация)

Подробная информация и регистрация здесь



Вебинар будет проходить в формате вопрос-ответ.



Основные темы встречи:

- собственники и руководители разных компаний поделятся своим опытом внедрения Бирикс24;

- каждый расскажет, почему решил внедрить Битрикс24, с какими запросами пришел, с какими трудностями столкнулся;

- рост продаж и повторные продажи с Битрикс24;

- как прошла адаптация и обучение персонала работе в Битрикс24;

- покажем, как сейчас работают компании после внедрения Битрикс24 и что изменилось.

Участники встречи:

Артем Столяров

Руководитель и собственник компании «Илаита», платиновый партнер Битрикс24, эксперт в области автоматизации бизнеса (модератор встречи)

Василина Платонова

Руководитель и собственник компании “Системный менеджмент” (консалтинговые услуги по разработке и сертификации системы менеджмента качества)

Святослав Шелест

Руководитель клинингоговой компании "Дабл Тайм" (услуги по уборке квартир, домов и офисов, химчистка ковров и мебели, стирка ковров, дезинфекция помещений)

Анастасия Лира

Бизнес-аналитик компании "Р-клининг" (клининг и аутстафинг: услуги по уборке помещений и предоставлению персонала)

Иван Князев

Директор компании "Князев Мебель" (производство мебели из металла)

Почему стоит участвовать:

увидите, как другие компании из разных сфер оптимизировали процессы;

поймёте, как держать бизнес под контролем в одной системе и как сэкономить время и деньги;

узнаете, как максимально быстро и качественно внедрить Битрикс24;

получите реальный опыт внедрения и сможет избежать типичных ошибок;

сможете задать лично все вопросы каждому из участников.

Кому будет полезно:

собственникам бизнеса, управляющим и директорам

– увидите, как другие компании оптимизировали процессы

– поймёте, как сэкономить время и держать бизнес под контролем в одной системе

наемным директорам

– получите готовые идеи по систематизации процессов и управления командой

– сможете предложить собственнику новые инструменты для роста бизнеса

руководителям отделов

– узнаете, как автоматизировать рутинные задачи и повысить эффективность отдела

– получите примеры, как выстроить прозрачную работу с командой



топ-менеджерам

– поймёте, как интеграция инструментов (CRM, задачи, телефония) помогает достигать KPI

– увидите реальный опыт внедрения и сможет избежать типичных ошибок



Бонус для участников: Бесплатная консультация по автоматизации отдела продаж

(и других отделов компании) Персональный аудит вашего Битрикс24

В конце вы получаете подробный отчет и анализ, как можно улучшить и увеличить эффективность продаж, и другие бизнес-процессы Чек-лис “Советы для многозадачности”