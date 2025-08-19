ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
4 честные истории внедрения Битрикс24: как это было и что получилось! Кейс-разбор от компании "Илаита" 26 августа

19.08.2025 08:01  
Источник материала: ProBusiness


Артем Столяров, руководитель компании "ИЛАИТА" (партнер Битрикс24)

26 августа (онлайн) настоящий кейс-разбор, где своим честным опытом поделятся собственники и руководители разных компаний, которые уже внедрили Битрикс24.

Обсудим все вопросы! И вы поймете из опыта других компаний – нужен ли Битрикс именно вашему бизнесу, чем он может помочь и как подготовиться к внедрению.

Когда:
26 августа, 11:00 – 13:00
Формат: онлайн
Участие бесплатно (нужна регистрация)
Подробная информация и регистрация здесь 

Вебинар будет проходить в формате вопрос-ответ.

Основные темы встречи:
- собственники и руководители разных компаний поделятся своим опытом внедрения Бирикс24;
- каждый расскажет, почему решил внедрить Битрикс24, с какими запросами пришел, с какими трудностями столкнулся;
- рост продаж и повторные продажи с Битрикс24;
- как прошла адаптация и обучение персонала работе в Битрикс24;
- покажем, как сейчас работают компании после внедрения Битрикс24 и что изменилось.

Участники встречи:

  • Артем Столяров
    Руководитель и собственник компании «Илаита», платиновый партнер Битрикс24, эксперт в области автоматизации бизнеса (модератор встречи)
  • Василина Платонова
    Руководитель и собственник компании “Системный менеджмент” (консалтинговые услуги по разработке и сертификации системы менеджмента качества)
  • Святослав Шелест
    Руководитель клинингоговой компании "Дабл Тайм" (услуги по уборке квартир, домов и офисов, химчистка ковров и мебели, стирка ковров, дезинфекция помещений)
  • Анастасия Лира
    Бизнес-аналитик компании "Р-клининг" (клининг и аутстафинг: услуги по уборке помещений и предоставлению персонала)
  • Иван Князев
    Директор компании "Князев Мебель" (производство мебели из металла)

Почему стоит участвовать:

  • увидите, как другие компании из разных сфер оптимизировали процессы;
  • поймёте, как держать бизнес под контролем в одной системе и как сэкономить время и деньгисэкономить время и деньги;
  • узнаете, как максимально быстро и качественно внедрить Битрикс24;
  • получите реальный опыт внедрения и сможет избежать типичных ошибок;
  • сможете задать лично все вопросы каждому из участников.

Кому будет полезно:

  • собственникам бизнеса, управляющим и директорам
    – увидите, как другие компании оптимизировали процессы
    – поймёте, как сэкономить время и держать бизнес под контролем в одной системе
  • наемным директорам
    – получите готовые идеи по систематизации процессов и управления командой
    – сможете предложить собственнику новые инструменты для роста бизнеса
  • руководителям отделов
    – узнаете, как автоматизировать рутинные задачи и повысить эффективность отдела
    – получите примеры, как выстроить прозрачную работу с командой
     
  • топ-менеджерам
    – поймёте, как интеграция инструментов (CRM, задачи, телефония) помогает достигать KPI
    – увидите реальный опыт внедрения и сможет избежать типичных ошибок
     

Бонус для участников:

Бесплатная консультация по автоматизации отдела продаж
(и других отделов компании)

Персональный аудит вашего Битрикс24
В конце вы получаете подробный отчет и анализ, как можно улучшить и увеличить эффективность продаж, и другие бизнес-процессы

Чек-лис “Советы для многозадачности”

Автоматизация бизнеса помогает реально заниматься бизнесом и увеличивать прибыль, а не отвлекаться на огромное количество рутинной работы!
Регистрируйтесь на вебинар и узнайте личный опыт других компаний!

Регистрация здесь

У вас не получается присутствовать на вебинаре? Регистрируйтесь с пометкой «Запись».
Мы обязательно вышлем вам ее на почту.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал и следите за анонсами следующих вебинаров.

До встречи!
С уважением, команда «ИЛАИТА»
Сайт 
Инстаграм 
YouTube 

 
 
