Как «кофе с собой» мешает вам накопить на квартиру? Личный опыт и рекомендации экономиста

С первого курса университета — подработки и ведение личной бухгалтерии

Сейчас Александру 38 лет. Вести домашнюю бухгалтерию он начал около 20 лет назад, еще на первом курсе университета. Причем сразу в Excel, где можно не только «вбить» цифры, но и вывести на их основе графики, диаграммы, что позволяет сделать определенные выводы. Это с первых лет самостоятельной жизни помогало Александру видеть, на что уходят деньги.

— Я — минчанин, в студенчестве жил с родителями. Учился на платном, так как мы с семьей решили, что лучше потратить средства, но избежать распределения. С учетом специальности ведение личной бухгалтерии было для меня своего рода первой практикой. Было интересно достигать первых целей — например, с помощью планирования накопить на поездку к морю. Так к концу 3 курса мы вместе с будущей женой слетали в Турцию.

Еще один секрет финансовых результатов Александра: он достаточно рано, с первого курса, начал подрабатывать. Иногда вместе с друзьями проводил вечеринки, продавал спортивный инвентарь, работал менеджером по сдаче кортов в аренду.