Как «кофе с собой» мешает вам накопить на квартиру? Личный опыт и рекомендации экономиста
Если у вас есть четкая цель — купить первую квартиру, расширить жилплощадь, переехать в новостройку, вы определенно уделяете внимание личным финансам. Но как правильно вести домашнюю бухгалтерию? Разбираемся вместе с экономистом по профессии и призванию, купившим собственное жилье благодаря продуманным действиям. Делимся с вами лайфхаками вместе с БСБ Банком и
С первого курса университета — подработки и ведение личной бухгалтерии
Сейчас Александру 38 лет. Вести домашнюю бухгалтерию он начал около 20 лет назад, еще на первом курсе университета. Причем сразу в Excel, где можно не только «вбить» цифры, но и вывести на их основе графики, диаграммы, что позволяет сделать определенные выводы. Это с первых лет самостоятельной жизни помогало Александру видеть, на что уходят деньги.
— Я — минчанин, в студенчестве жил с родителями. Учился на платном, так как мы с семьей решили, что лучше потратить средства, но избежать распределения. С учетом специальности ведение личной бухгалтерии было для меня своего рода первой практикой. Было интересно достигать первых целей — например, с помощью планирования накопить на поездку к морю. Так к концу 3 курса мы вместе с будущей женой слетали в Турцию.
Еще один секрет финансовых результатов Александра: он достаточно рано, с первого курса, начал подрабатывать. Иногда вместе с друзьями проводил вечеринки, продавал спортивный инвентарь, работал менеджером по сдаче кортов в аренду.
Начинал Александр с базовых правил: пересчитывал деньги в начале месяца, фиксировал расходы, сверялся с планами в конце месяца. Уделял внимание самым большим тратам, постепенно расширял табличку в Excel, добавляя новые пункты. После университета мужчина вышел на работу по специальности, женился (с супругой они, кстати, ведут общий бюджет). Живя вместе в арендном жилье, пара задумалась о покупке квартиры, стала на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий.
— У нас с супругой были определенные пожелания, но мы оказались готовыми к компромиссам ради главной цели — купить свою квартиру посильным способом. Сразу понимали, что первое жилье будет стартовым, что потом мы обязательно сможем улучшить условия.
«Когда мне исполнился 31 год, мы с женой купили первую собственную квартиру»
В 2016 году в семье появился ребенок. Александр с женой стали больше времени проводить дома, реже куда-то выезжать, покупать меньше одежды, поэтому расходы снизились. Плюс в бюджет принесли выплаты на ребенка от государства. Да, даже с учетом всех необходимых покупок (коляска, кроватка, подгузники), в первые два года жизни малыша пара действительно ощутимо экономила. В личную бухгалтерию Александр добавил еще одну графу — «Ребенок».
— И вот, в середине 2016-го, когда мне исполнился 31 год, мы с женой купили первую собственную квартиру. Всё сложилось: личные накопления (примерно половина суммы), небольшой кредит в банке и около 25% от стоимости, занятые у родственников. Благодаря статусу «очередников» мы получили субсидии на погашение части кредита от государства. Повезло купить жилье в «низком рынке». Так, весь год цены на квадратный метр в Минске снижались, вплоть до $1010 в эквиваленте. Признаюсь, я этого не планировал, рассчитать такое практически невозможно, — улыбается Александр. — Но на момент покупки понимал уникальность ситуации и возможности для своей семьи, поэтому, пожалуй, купил жилье раньше, чем собирался. Кстати, мы легко решились на кредит. Ведь при подобном шаге главное — четко определиться с платежами. По моему мнению, расходы по кредитным обязательствам (предельная долговая нагрузка) не должны превышать 40% от всех семейных трат, тогда вы минимизируете риски.
С ремонтом квартиры в личной бухгалтерии Александра появилась соответствующая графа. Он учитывал каждый израсходованный рубль — и сейчас может вернуться к данным, чтобы проанализировать их.
— Так, например, я убедился в формулах: шикарный ремонт стоит как вся квартира, хороший — 50% от стоимости, бюджетный — 25%. Интересно, что цифры растут вместе с динамикой стоимости квадратного метра. И в 2016 году, и сейчас пропорции одинаковы. Свои выводы я делаю не только на основе личной бухгалтерии. За многие годы я опросил и проконсультировал в вопросах финансов сотни людей.
Первой собственной квартирой Александра и его жены была двушка. С помощью перепланировки из нее сделали евротрешку. Получились спальня, детская и большой зал. Места хватало, но помечтать о лучших условиях хотелось. Примерно раз в квартал мужчина заглядывал в объявления на Realt.
— Нам очень понравился изначально выбранный район. Определились со школой, с конкретным учителем, поняли, что если переезжать, то только в пределах уже знакомых кварталов. Я в очередной раз зашел на Realt— и вдруг увидел квартиру попросторнее в нашем же доме. На следующий день позвонил, договорился о просмотре. Спустя 15 минут внутри квартиры мы с женой решили: «это оно».
Желающих купить этот вариант было несколько. Но кому-то нужно было срочно, а Александру с женой и предыдущим хозяевам квартиры — как раз не к спеху. Поэтому они договорились о задатке, обозначили комфортные сроки и провели сделку. Так семья переехала в пределах одного дома.
9-летний сын уже делает первые накопления
Сейчас в общем бюджете Александра и его жены зафиксированы 24 статьи расходов. Заполняется таблица раз в один-три дня. Выручают платежи с банковских карт: большая часть покупок фиксируется до копейки, оплаты наличными просто запоминаются. Нынешние цели семьи — собственные пенсионные накопления, а также стартовая однокомнатная квартира в подарок ребенку к 18-20 годам.
— Я экономист не только по профессии, но и по призванию. Цифры — это действительно мое. Поэтому мне не составляет труда уделить несколько минут в день, чтобы «вбить» наши траты, я могу это сделать, например, за завтраком. Процесс действительно простой. Главное, чтобы сформировалась сама привычка. На помощь придут специальные приложения, мобильные банки. Сейчас очень много возможностей для структурирования своих расходов.
Сыну Александра исполнилось 9 лет. Год назад мужчина начал погружать его в азы финансовой грамотности. Ребенку дают карманные деньги, помогают рассчитывать траты на понравившиеся игрушки и вкусности. Интересно, что мальчик уже старается делать накопления, чтобы позволять себе крупные покупки.
— Меня это искренне радует, ведь, как правило, дети не так хорошо прогнозируют будущее, — улыбается мужчина.
Интересуемся: какие финансовые ошибки Александр все-таки допускал? И, главное, какие выводы из них сделал?
— Еще в университете я «игрался» с площадками для инвестиций, оставил там пару сотен долларов, — вспоминает мужчина. — Чтобы зарабатывать на таких платформах, нужно уделять им очень много времени и быть экспертом, это полноценная работа. Еще пробовал свои силы на фондовых рынках, правда, сейчас эти средства просто «заморожены» и их не вывести. Из всех своих попыток, а также после консультаций я сделал важный вывод: не нужно вкладываться в бизнес, если вы в нем не разбираетесь. Об этом не раз говорил один из самых известных миллиардеров Уоррен Баффет.
«Учитывайте расходы на отпуска, но не относите их к повседневным тратам»
Рассуждая с Александром о накоплениях, отделяем варианты «собирать на радости» и «откладывать подушку безопасности». Второе очень важно, убежден мужчина:
— И здесь нет никаких особенных секретов. Подушку безопасности, как правило, откладывают на период жизни без работы. То есть, рассчитываете ежемесячные расходы, умножаете на средний период поиска работы (учитывая специальность, опыт, регион проживания) — получаете нужную сумму. Если, например, вы привыкли тратить 3000 рублей в месяц, работу рассчитываете искать максимум полгода, ваша подушка должна составлять 18 000 рублей. Влезать в нее можно лишь в самом-самом крайнем случае.
Подушка безопасности должна представлять собой быстрые деньги. Не активы, которые нужно продавать, не инвестированные и таким образом временно «замороженные» деньги. Именно те средства, которые вы можете использовать здесь и сейчас.
При этом Александр всё равно рекомендует урезать траты в случае внезапного снижения или потери доходов.
— Многие тратят довольно существенные средства на сигареты и на кофе с собой. Иронично то, что именно такие категории людей личную бухгалтерию обычно не ведут. Конечно, зря. Давайте подсчитаем: если вы ежедневно покупаете по одному стаканчику кофе за 6 рублей, в год у вас уходит 2 190 рублей, если берете два — это уже 4 380 рублей. С такой суммой можно думать об отпуске, ее можно отложить в бюджет первого взноса по ипотеке или на покупку автомобиля.
Еще одно интересное решение — не покупать, а арендовать одежду для торжественных мероприятий. Лайфхак объясняется очень просто: лучше вы один раз потратите деньги на аренду, чем купите, наденете на пару часов и оставите в шкафу ненужный костюм. Так уже давно делают в США, в странах Западной Европы.
— Также я рекомендую учитывать расходы на отпуска, поездки к морю, но не вносить их в ежемесячные расходы, так как это будет искажать статистику. Лучше всего выделять под такие большие статьи трат отдельные листы. И считать, сравнивая варианты, не отдельную выгоду дешевых перелетов или низких цен на месте, а всё сразу. Так, например, планируя поездку, можно отталкиваться от формулы «стоимость в день на человека». В нее включить все расходы — и уже тогда объективно сравнить, что обойдется дороже, Бали с 10-часовым перелетом или «лоукост-тур» в Амстердам.
Александр подводит итоги беседы:
— Лучшая стратегия для экономии и накоплений — считать расходы. Систематизировав траты, вы, во-первых, очень удивитесь, а во-вторых, сможете оптимизировать бюджет. Что касается инвестиций, сейчас я рекомендую вкладываться в себя. И в здоровье (питание, спорт, чек-апы), и в развитие (хорошие курсы, повышение квалификации).
