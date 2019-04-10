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Компания NetApp признана лучшим техническим партнёром Google Cloud в 2018 году в сфере инфраструктуры

11.04.2019 15:11 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Источник материала: Bybanner

Компания NetApp (NASDAQ: NTAP), лидер рынка в области хранения данных в гибридном облаке, получила награду как лучший технический партнёр Google Cloud в 2018 году в сфере инфраструктуры (2018 Google Cloud Technology Partner of the Year for Infrastructure). Награждение состоялось на конференции Google Cloud Next ’19 в Сан-Франциско. 

Компания NetApp была отмечена за свой вклад в экосистему Google Cloud, которая позволяет клиентам создавать и запускать приложения на Google Cloud с высокой скоростью и поддержкой масштабирования. Сервис NetApp® Cloud Volumes для Google Cloud Platform, который был разработан совместно NetApp и Google Cloud, — это высокопроизводительное, полностью управляемое cloud-native хранилище для использования приложений, аналитики и DevOps в Google Cloud. Cloud Volumes Service обеспечивает сервисы производительных протоколов NFS и SMB с развёртыванием за секунды. При этом неважно, идёт ли речь об использовании корпоративных приложений или обработке отраслевых рабочих нагрузок в нефтегазовой сфере, медиа, индустрии развлечений или медико-биологических науках, которые традиционно требуют высокой производительности и отказоустойчивости, а также файлового доступа. Более 30 крупных глобальных компаний уже используют этот сервис, который повышает скорость переноса рабочих нагрузок в Google Cloud в десять раз, а производительность — в восемь по сравнению с другими решениями на рынке. 

«Google Cloud и NetApp Cloud Volumes помогли нам с лёгкостью переместить высокопроизводительные рабочие нагрузки. Изначально мы предполагали, что этот процесс может занять несколько месяцев или лет», — сказал Джон Лэтшоу (Jon Latshaw), вице-президент Cardinal Health по облачным сервисам. 

«Мы гордимся тем, что можем быть удостоены награды как лучший технический партнёр Google Cloud в 2018 году в сфере инфраструктуры, — заявил Энтони Лай (Anthony Lye), старший вице-президент и генеральный директор NetApp по облачным дата-сервисам. — Тесная работа с командой Google Cloud стала для нас потрясающим опытом. Комбинация продвинутых облачных дата-сервисов NetApp и лидерских позиций Google Cloud в сфере разработки приложений, аналитики и машинного обучения позволяет клиентам активно развиваться благодаря управлению данными и внедрению новых приложений в облаке». 

«Мы с радостью объявляем компанию NetApp лучшим техническим партнёром Google Cloud в 2018 году в сфере инфраструктуры за её инновационную работы для клиентов Google Cloud, — отметил Кевин Ичпурани (Kevin Ichhpurani), вице-президент Google Cloud по глобальной партнёрской экосистеме. — Наша партнёрская экосистема нацелена на самые передовые инновации, и решения NetApp в области файловых сервисов и ядра инфраструктуры — отличный тому пример. Мы рады вручить нашу награду NetApp и надеемся на плодотворное сотрудничество в будущем».

 
 
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Компания NetApp (NASDAQ: NTAP), лидер рынка в области хранения данных в гибридном облаке, получила награду как лучший технический партнёр Google Cloud в 2018 году в сфере...
 
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Вороновская газета
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Светлы шлях
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