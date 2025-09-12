Связь эпох: Беларусь в кадре истории. МТС ко Дню города презентовал альбом известного белорусского фотографа с редкими архивными снимками

Источник материала: ProBusiness

В преддверии Дня города в Художественной галерее Михаила Савицкого состоялась презентация фотоальбома известного белорусского фотографа Вадима Качана, выпущенного при поддержке компании МТС. Издание стало ярким культурным событием, объединяющим искусство, историю и современные технологии.





Фотоальбом «Связь эпох: Беларусь в кадре истории» — это не просто сборник снимков, это живая летопись встреч, взглядов, прикосновений, молчаливых пауз и долгих разговоров, сплетающих судьбы людей в общую ткань времени, визуальное путешествие, запечатлевшее Минск и другие города Беларуси от советской хроники до наших дней.





На страницах издания оживают шумные улицы 1980-х, первые телефонные будки, неспешные разговоры у подъездов и камерные дворы. Им вторят динамика современности, смартфоны в руках, архитектура света и воздуха.





«Фотоальбом, созданный при поддержке МТС, — это визуальное путешествие сквозь время и пространство, отражающее эволюцию общения. От телефонных будок и разговоров у подъездов — к цифровым сервисам и мгновенным сообщениям. На его страницах — живой диалог поколений, где прошлое и настоящее переплетаются, сохраняя суть человеческого общения. Компания МТС всегда стремилась объединять людей, сокращая расстояния, и этот альбом — еще одно тому подтверждение», — рассказывает Генеральный директор компании МТС Владимир Козырь.





«Я пришел в творческую фотографию в 1979 году, в эпоху пленки, и снимал жизнь, которая меня окружала, ориентируясь на свои эмоции. Потом был долгий перерыв и возвращение уже в цифровую эпоху. Поэтому этот альбом — о двух мирах: аналоговом и цифровом, о разных временах и разной жизни. И еще этот альбом — о коммуникациях: сегодня фотография стала массовым языком общения, доступным каждому. Нужно только уметь ее читать. Я благодарен МТС за поддержку этого издания и надеюсь, что их пример вдохновит и другие организации вкладывать средства в сохранение нашей истории и культуры», — делится Вадим Качан.





Многие снимки из архива Вадима Качана опубликованы впервые, открывая зрителю уникальные кадры, ранее недоступные широкой публике. Эти работы позволяют по-новому взглянуть на знакомые улицы, почувствовать атмосферу ушедших десятилетий и увидеть, как менялись города и люди.