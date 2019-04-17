Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» замечен в Сирии

Источник материала: IT.Tut.by

Спутниковые снимки российских ракетных комплексов «Искандер-М» на авиабазе Хмеймим в Сирии опубликовало израильское агентство ImageSat Intl. (ISI). На кадрах, сделанных 17 апреля, изображены транспортер и погрузчик, а также пусковая установка.

Применение этих комплексов в Сирии в декабре прошлого года подтвердил вице-премьер Юрий Борисов. «Искандер-М» отличает возможность быстрого развертывания — не более 30 минут (с развертыванием/свертыванием антенн). С марша первая ракета может быть запущена уже через 16 минут, с подготовленной позиции — четыре минуты, интервал между пусками — минута.

Комплекс отличает высокая точность: отклонение ракет от цели — пять−семь метров, благодаря чему можно успешно уничтожать средства ПВО и ПРО, командные пункты, узлы связи, ракетные комплексы и прочие объекты и технику противника. Дальность пуска ракет — до 500 километров, в зависимости от типа ракеты.