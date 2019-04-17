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Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» замечен в Сирии
18.04.2019 09:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Спутниковые снимки российских ракетных комплексов «Искандер-М» на авиабазе Хмеймим в Сирии
Применение этих комплексов в Сирии в декабре прошлого
Комплекс отличает высокая точность: отклонение ракет от цели — пять−семь метров, благодаря чему можно успешно уничтожать средства ПВО и ПРО, командные пункты, узлы связи, ракетные комплексы и прочие объекты и технику противника. Дальность пуска ракет — до 500 километров, в зависимости от типа ракеты.
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Спутниковые снимки российских ракетных комплексов «Искандер-М» на авиабазе Хмеймим в Сирии опубликовало израильское агентство ImageSat Intl. (ISI). На кадрах, сделанных...
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