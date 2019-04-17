ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» замечен в Сирии

18.04.2019 09:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Спутниковые снимки российских ракетных комплексов «Искандер-М» на авиабазе Хмеймим в Сирии опубликовало израильское агентство ImageSat Intl. (ISI). На кадрах, сделанных 17 апреля, изображены транспортер и погрузчик, а также пусковая установка.

Применение этих комплексов в Сирии в декабре прошлого года подтвердил вице-премьер Юрий Борисов. «Искандер-М» отличает возможность быстрого развертывания — не более 30 минут (с развертыванием/свертыванием антенн). С марша первая ракета может быть запущена уже через 16 минут, с подготовленной позиции — четыре минуты, интервал между пусками — минута.

Комплекс отличает высокая точность: отклонение ракет от цели — пять−семь метров, благодаря чему можно успешно уничтожать средства ПВО и ПРО, командные пункты, узлы связи, ракетные комплексы и прочие объекты и технику противника. Дальность пуска ракет — до 500 километров, в зависимости от типа ракеты.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спутниковые снимки российских ракетных комплексов «Искандер-М» на авиабазе Хмеймим в Сирии опубликовало израильское агентство ImageSat Intl. (ISI). На кадрах, сделанных...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Астрономы заявили о первом межзвездном метеоре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.04.2019
Полесская правда
Новости Волковыска
Светлы шлях
Смалявiцкi край
Радзiма

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика