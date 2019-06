Вышло приложение, которое делает тело «идеальным». Но не всем оно понравилось

Источник материала: IT.Tut.by

Пользователи Twitter остались недовольны приложением от турецких разработчиков, которое может корректировать селфи и делать фигуру и лицо более привлекательными. Впрочем, такие возможности оценили не все, пишет ресурс MediaLeaks.

Приложение под названием Photolift разработано студией Mimoza Bilgi Teknolojileri Limited Sirketi. Оно действует так: загружаете фото, и с помщью движений пальцами начинаете «адаптировать» свою внешность. Например, так можно визуально сделать фигуру более стойной, или, например, увеличить грудь или талию.

Пост с роликом выше за два дня набрал 38 тысяч лайков, почти тысячу комментариев и 11 тысяч ретвитов. Некоторые пользователи Twitter добавили, что приложение может повлиять на психическое здоровье людей.

What a great way to encourage body dysmorphic disorders. Can we sue them for the therapists' fees?

Отличный способ подбодрить людей с дисморфическими расстройствами. Мы можем засудить их за расходы на терапевта?