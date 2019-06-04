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Вышло приложение, которое делает тело «идеальным». Но не всем оно понравилось

05.06.2019 15:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Пользователи Twitter остались недовольны приложением от турецких разработчиков, которое может корректировать селфи и делать фигуру и лицо более привлекательными. Впрочем, такие возможности оценили не все, пишет ресурс MediaLeaks.

Приложение под названием Photolift разработано студией Mimoza Bilgi Teknolojileri Limited Sirketi. Оно действует так: загружаете фото, и с помщью движений пальцами начинаете «адаптировать» свою внешность. Например, так можно визуально сделать фигуру более стойной, или, например, увеличить грудь или талию.

Пост с роликом выше за два дня набрал 38 тысяч лайков, почти тысячу комментариев и 11 тысяч ретвитов. Некоторые пользователи Twitter добавили, что приложение может повлиять на психическое здоровье людей.

Отличный способ подбодрить людей с дисморфическими расстройствами. Мы можем засудить их за расходы на терапевта?

А что происходит, когда ты выходишь на улицу и встречаешься с людьми?

Другие опробовали приложение на себе и отметили, что оно не всегда работает так, как обещают разработчики:

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