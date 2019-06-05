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Лучший тест на возраст? Соцсети против дверных звонков
06.06.2019 09:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Пользователь Twitter с ником stella donnelly stan
В оригинальном сообщении говорится:
Может кто-нибудь написать статью о том, как отправка сообщения «я пришел», вместо звонка в дверь, разрушает индустрию дверных звонков
За несколько дней пост собрал две тысячи комментариев, 120 тысяч «расшаров» и почти 600 тысяч лайков. Выяснилось, что многие оказались против дверных звонков:
Я, когда кто-то звонит в мой дверной звонок
Когда ты шестиклассник, один дома и вдруг кто-то звонит в дверной звонок
Звонок в дверь — это то же самое, что телефонный звонок. Это либо пожилой родственник, либо мошенники
Или с работы
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